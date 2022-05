Ari Lasso Terharu, Penampilannya Kembali Usai Jeda 10 Bulan Begitu Dinanti

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Ari Lasso mengungkapkan rasa harunya setelah kembali naik ke atas panggung untuk bernyanyi bersama bandnya Lasso Band, usai mengambil jeda untuk pengobatan penyakit kanker limfoma yang diidapnya. Setelah dinyatakan sembuh, semalam menjadi hari bersejarah bagi pria berusia 49 tahun itu kembali bernyanyi di Allo Bank Festival, Sabtu, 21 Mei 2022.

Ari pun menuangkan perasaan harunya lewat unggahan foto dan video di halaman dan Instagram Storynya sejak kemarin hingga hari ini, Ahad, 22 Mei 2022. Ia merasakan keharuan yang membuncah melihat sosoknya yang legendaris masih dicintai dan dinantikan penampilannya.

"Semalam adalah panggung pertama saya setelah 10 bulan ini berjuang melawan sakit. Gembira pasti, excited pasti, tp di atas itu semua adalah RASA SYUKUR tak terhingga TUHAN masih lagi-lagi memberi kesempatan, dan kalian semua memberikan kehangatan dan kekuatan yang luar biasa," tulis Ari pada unggahan satu jam lalu.

Ari Lasso melihat ribuan orang mengelu-elukan namanya dan ikut bernyanyi. Ia menyanyikan lagunya, Hampa, Misteri Ilahi, dan Aku dan Dirimu yang dinyanyikan bersama BCL.

Ketika intro atau interlude, bahkan saat bernyanyi, ia memanfaatkan momen itu untuk mengabadikan keriuhan penonton menyebut nama mantan vokalis Dewa 19 ini. Suasana merinding ketika ia memancing penonton untuk bernyanyi lagu Hampa.

Ari Lasso di Allo Bank Festival. Foto: IG. Ari Lasso.

Entah di mana, dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu, apakah di sana, kau rindukan aku, seperti diriku yang selalu merindukanmu....Selalu merindukanmu... Magis, indah, merinding.

Suami Vita Dessy Catur Purnama ini pun berterima kasih kepada badannya yang kuat menyangga badannya dan tekadnya untuk kembali ke panggung. "Terima kasih sudah menjadi tapak yang kuat untuk langkah kecil saya tadi malam sehingga terasa sebagai sebuah lompatan besar. TERIMAKASIH," tulisnya menambahkan dengan emotikon hormat kepada netizen yang selalu menyemangatinya.

Ari mengunggah ulang unggahan netizen yang menyaksikan penampilannya. "Kisah inspiratif sang legend. 'Akan ada saja kejutan di dalam kehidupan kita. Baik kejutan suka maupun duka. Apapun itu kita harus menghadapinya. Dan selalu bersyukur'," tulis @izn***. "The legend is back. Kita semua menangis bahagia buatmu, Mas," tulis selebgram, Wanda Ponika. "We love You," tulis Adib Hidayat, wartawan musik.

Pada September tahun lalu, Ari Lasso mengungkapkan pengakuan yang mengejutkan. Ia mengidap kanker limfoma stadium dua dan memaksanya mengambil jeda untuk pengobatan dan pemulihan. Ia menjalani semua langkah pengobatan, termasuk melakukan kemoterapi enam kali, di Jakarta, didampingi istri dan dua kakaknya.

