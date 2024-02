Dewa 19 - Ari Lasso Tampil di Pengujung Kampanye Akbar Prabowo-Gibran di GBK, Nyanyikan Separuh Nafas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran telah mengadakan kampanye akbar di Stadion Gelora Bungkarno (GBK), Jakarta pada Sabtu, 10 Februari 2024. Saat kampanye bertajuk “Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju” tersebut sejumlah musisi dan artis turut meramaikannya, termasuk Dewa 19 dan Ari Lasso.

Usai Prabowo dan Gibran memasuki stadion pada pukul 15.00 dan memberikan pidato sekitar pukul 16.00, ditutup dengan penampilan Dewa 19 dan Ari Lasso di pengujung acara, bersama The Garudas.

Dewa 19 yang mengenakan kemeja biru muda menghibur massa di GBK denngan membawakan beberapa lagu populer Dewa 19 antara lain Separuh Nafas, Angin, dan Elang.

Profil band Dewa 19

Dilansir dari dewa19.co.id, asal muasal band ini terbentuk berawal ketika para anggota band tumbuh dengan mendengarkan berbagai genre musik yang berperan dalam pembentukan mereka sebagai musisi. Pengaruh musik yang mereka dengarkan akhirnya mengarahkan mereka untuk bermusik hingga sekarang.

Dikutip dari pianity.com, Dewa 19 dibentuk pada 1986 oleh Ahmad Dhani, Andra Junaidi sebagai pemain bass, Ari Lasso sebagai vokalis, dan Yuke Sembiring sebagai gitaris. Band ini merupakan salah satu band rock paling sukses di Indonesia dan telah menjual lebih dari 11 juta rekaman.

Rilisan pertama band ini yaitu single berjudul "Kamulah Satu-Satunya" pada tahun 1988 yang langsung menjadi hits. Pada 1990, band ini merilis album debut mereka, Dewa. Kesuksesan album tersebut menjadikan mereka salah satu band terpopuler di Indonesia.

Mereka merilis album kedua, Dewa 19, pada 1991 yang bahkan lebih sukses dari album debut mereka. Awalnya, band ini dinamakan “Dewa”, namun sejak album tersebut dirilis, namanya berganti menjadi “Dewa 19”. Band ini kemudian merilis banyak album sepanjang tahun 90an dan awal 2000an. Beberapa album tersukses mereka antara lain Format Masa Depan (1994), Bintang Lima (1997) dan Pupus (1999).

Dari 1986 hingga sekarang, Dewa 19 telah mengalami banyak perubahan anggota. Kini, grup tersebut memiliki empat vokalis Ari Lasso, Once, Ello, dan Virzha. Ari Lasso adalah vokalis pertama Dewa 19 dari 1991. Pada tahun 1999, Once bergabung dan meninggalkan band pada tahun 2011 untuk fokus pada karir solo.

Kemudian, pada 2022 Ello menjadi vokalis setelah meraih sukses dalam album pertamanya berjudul “Ello” pada 28 Februari 2005. Penyanti terakhir yang bergabung yaitu Virzha. Sebelum menjadi vokalis Dewa 19, dikenal sebagai peserta Indonesian Idol 2014 dan memenangkan peringkat ketiga.

Pada konser The Best of Dewa 19 di Jakarta pada 2019, Dewa 19 dengan Once tampil memukau dengan 20 lagu untuk para penggemar mereka. Pada konser "Pesta Rakyat Dewa 19" tahun 2023 di Jakarta, mantan vokalis Virzha dan Ello juga tampil bersama.

Sepanjang perjalanan musiknya, band ini telah memenangkan berbagai penghargaan seperti Grup Terbaik di Anugerah Musik Indonesia pada 1994 dan Album Rock Terbaik di Anugerah Musik Indonesia pada 1997. Mereka juga telah dilantik ke dalam Hall of Fame Anugerah Musik Indonesia pada 2009.

SUKMA KANTHI NURANI I NAOMY AYU NUGRAHENI | DANIEL A. FAJRI

