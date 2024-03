Selain Dian Sastro - Reza Rahadian, Pasangan di Film Lain Reza Rahadian dan BCL Setidaknya di 5 Film Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selain Dian Sastro dan Nicholas Saputra, aktor lain yang kerap dipasangkan dalam produksi film adalah Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari atau sering disebut BCL. Keduanya dikenal sebagai aktor dan penyanyi yang multitalenta dan telah membintangi banyak film sukses.

Berikut adalah deretan film yang dibintangi oleh Reza Rahadian dan BCL.

1. Pasutri Gaje (2024)



Film Pasutri Gaje yang diadaptasi dari webtoon populer karya Annisa Nisfihani ini kembali mempertemukan Reza dan BCL sebagai pemeran utama. Pada film karya sutradara Fajar Bustomi ini, Reza dan BCL berperan sebagai pasangan keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sederhana. Pada film ini, Reza berperan sebagai Adimas, seorang PNS yang lugu dan polos, sedangkan BCL menjadi Adelia, seorang PNS tomboy dan cerewet.

Film Reza Rahadian dan BCL yang terbaru ini menceritakan kisah Adimas dan Adelia, pasangan suami istri baru menikah. Sebagai PNS, mereka harus menghadapi berbagai tantangan dan dinamika kehidupan rumah tangga. Mereka merasa terganggu dalam membina hubungan romantis karena rumahnya masih dalam tahap pembangunan dan harus tinggal di rumah mertua. Namun, mereka menemukan banyak kejanggalan yang mengganggu rumah tangga.

2. My Stupid Boss (2016) dan My Stupid Boss 2 (2019)



Film komedi ini menceritakan tentang Diana (BCL), seorang karyawan yang harus berhadapan dengan bosnya yang super menyebalkan, Bossman (Reza Rahadian). Film ini sukses besar ditonton lebih dari 3 juta orang dan menghasilkan sekuel, My Stupid Boss 2.

Dalam My Stupid Boss 2, Reza Rahadian masih berperan sebagai Bossman dan peran Kerani, sekretaris Bossman tetap diperankan BCL. Bossman si penganut prinsip "bos selalu benar" kembali beraksi dengan tingkah nyentrik yang selalu menguji kesabaran para karyawannya. Kerani pun menjadi tumpuan dari karyawan lain di perusahaan.

Dalam film sekuel ini diceritakan masalah perusahaan, yakni kekurangan karyawan. Bossman punya solusi dengan mencari pekerja-pekerja upah murah dari Vietnam. Bossman pun bertolak ke Vietnam bersama Kerani, Mr. Kho (Che Kin Wah) dan Adrian (Iedil Putra) untuk menemui Nguyen (Morgan Oey) yang sudah menjanjikan calon karyawan untuk si bos. Norahsikin (Atiqah Suhaime) dan Azhari (Iskandar Zulkarnain) kebagian tugas menjaga kantor.

Pekerjaan yang awalnya disangka ringan justru mengancam keselamatan karena pada saat itulah para gangster India (Sahil Shah) dan China (Verdi Solaiman) datang untuk menagih hutang si bos yang sering menunggak. Trio Kerani, Mr. Kho dan Adrian juga mengalami nasib apes di Vietnam, tentu saja gara-gara ulah Bossman yang tak pernah merasa punya kesalahan.

3. 3 Srikandi (2016)



Film 3 Srikandi diangkat dari kisah nyata tiga serangkai atlet panahan putri Indonesia, yaitu Nurfitriyana Saiman (BCL), Lilies Handayani (Chelsea Islan), dan Kusuma Wardhany (Tara Basro). Mereka tercatat dalam tinta emas sejarah keolahragaan Indonesia sebagai tiga serangkai peraih medali pertama bagi Indonesia di Olimpiade Soul, Korea Selatan pada 1988. Pada film ini, mereka akan bertemu dengan pelatih kepala tim panahan beregu putri Indonesia, Donald Pandiangan (Reza).

4. Habibie & Ainun (2012)



Berdasarkan Koran Tempo, Habibie & Ainun adalah film yang mengangkat kisah nyata BJ Habibie dan Ainun. Pada film ini, Reza Rahadian dan BCL dituntut harus menguasai bahasa Jerman untuk mendalami karakter Habibie dan Ainun. Bahkan, BCL mengerahkan semua kemampuan aktingnya untuk memerankan sosok Ainun dalam film ini yang beradu peran dengan Reza sebagai Habibie.

MICHELLE GABRIELA | RACHEL FARAHDIBA R | IIN NURFAHRAENI DEWI PUTRI | DINI TEJA

