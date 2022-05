Tembus 4,6 Juta Penonton, KKN di Desa Penari Lebih Unggul dari Doctor Strange 2

TEMPO.CO, Jakarta - Film KKN di Desa Penari telah disaksikan lebih dari 4,6 juta penonton dalam waktu 13 hari penayangan di bioskop Indonesia, mengalahkan Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pencapaian tersebut membuatnya menjadi film horor terlaris Indonesia sepanjang masa.

"4.613.276 orang sudah ke bioskop bertemu Badarawuhi! Terima kasih telah membuat film KKN di Desa Penari menjadi film horor terlaris sepanjang masa!" tulis akun Instagram resmi KKN di Desa Penari pada Jumat, 13 Mei 2022.

Para tim produksi KKN di Desa Penari baru saja menggelar acara perayaan 4,5 juta penonton terhitung hingga kemarin, Kamis, 12 Mei 2022 pukul 17.00 WIB. Dalam perayaan tersebut dihadiri oleh Manoj Punjabi selaku produser dari MD Pictures dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Melihat prestasi membanggakan ini, Sandiaga optimis industri perfilman sudah mulai bangkit. "Baru saja saya mendatangi salah satu bioskop di Jakarta. Tiket film KKN Di Desa Penari habis, sementara film luar negeri yang juga sedang hits tiketnya masih tersedia," tulis Sandiaga di Instagram.

Poster film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dok. Marvel Studios.

Sandiaga membandingkan penjualan tiket KKN di Desa Penari dengan Doctor Strange in the Multiverse of Madness di salah satu bioskop di Jakarta. Sandiaga bangga film horor ini dapat mengalahkan penjualan film Marvel Cinematic Universe di Indonesia. "Hingga hari ini saja, yang sudah menonton KKN Di Desa Penari di bioskop mencapai 4,5 juta. Mengalahkan film Doctor Strange di angka 3 juta. Apakah kalian sudah menjadi bagian dari 4,5 juta penonton?" tulisnya.

KKN di Desa Penari mulai tayang di bioskop Malaysia dan Singapura pada Kamis, 12 Mei 2022. Menurut laporan dari tim produksi, film ini sangat disambut antusias bahkan terjual habis dalam waktu cepat. "SOLD OUT in Singapore and SELLING OUT FAST in Malaysia" tulis akun Instagram resmi KKN di Desa Penari.

Film KKN di Desa Penari dibintangi oleh Tissa Biani, Adinda Thomas, Aghniny Haque, Calvin Jeremy, dan Aulia Sarah. Film ini terinspirasi dari cerita horor dengan judul yang sama, dan viral di media sosial pada 2019 yang ditulis SimpeMan. KKN di Desa Penari menceritakan kejadian mistis tentang kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) sejumlah mahasiswa di daerah Jawa Timur yang berujung malapetaka.

