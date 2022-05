KKN di Desa Penari Ditonton 3 Juta Orang, Gempuran Doctor Strange Tak Ampuh

TEMPO.CO, Jakarta - Keperkasaan film KKN di Desa Penari masih melanjutkan tren positifnya. Hingga sembilan hari masa penayangannya di bioskop, KKN di Desa Penari sudah ditonton lebih dari 3 juta orang. Antrean mengular panjang di bioskop-bioskop di Tanah Air, sekalipun saat ini, Doctor Strange in the Multiverse of Madness juga tayang bersamaan.

"3.013.079 orang sudah bertemu Badarawuhi dalam waktu 9 hari! Terima kasih untuk kalian yang sudah rela antre, ticket war, dan nonton di bioskop!! Dukung terus film Indonesia, jangan nonton yang bajakanm!!! Bangga film Indonesia," demikian tulisan keterangan dari unggahan akun resmi film KKN di Desa Penari pada Senin, 9 Mei 2022.

Akun resmi KKN Movie mengunggah foto sosok nenek Badarawuhi sebagai latar belakang dan rincian daftar bioskop yang dipadati penonton. Bioskop XXI masih menjadi juara untuk tontonan film ini sebanyak 1,57 juta penonton atau 52,36 persen. Di belakang biosko XXI ada CGV dengan 691 ribu orang, Cinepolis sebanyak 359 ribu, dan bioskop lainnya sejumlah 384.361 penonton.

Antren penonton untuk melihat film KKN di Desa Penari memang luar biasa. Dari unggahan video dan foto penonton yang diunggah kembali di Instagram Story akun ini memperlihatkan antusias dan penasaran mereka untuk bertemu sosok hantu penari bernama Badarawuhi yang dimainkan oleh Aulia Sarah.

Salah satu adegan di film KKN di Desa Penari. (YouTube - MD Pictures)

Hanya untuk berburu tiket, mereka harus bertarung dan rela mengantre panjang untuk penayangan hari berikutnya. "Udah kayak war tiket konser," tulis @yudsk*** dalam unggahan foto. "Akhirnya dapat @kknmovie rasa rebutan tiket konser Justin Bieber," tulis "tifah***. "Setelah drama lebaran ke-3 kehabisan tiket, akhirnya bisa balik lagi," tulis @silvia***. "War tiket nonton via tix.id di refund sampai 3 kali. Datang ke bioskop ramai puoll kayak gini. Untung dapat ya," tulis @istiqmr***.

Aulia Sarah, si Badarawuhi membuat unggahan foto dirinya dalam balutan hantu penari itu, empat jam lalu. Ia mengaku tak bisa berkata-kata melihat penonton yang mengantre rela berebut hanya untuk melihat sosoknya.

"Aku speechless... di mana-mana war tiket @kknmovie. Sekarang saatnya film Indonesia jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Terima kasih semuanya yang sudah bertemu Badarawuhi bahkan sampai ada yang bela-belain nonton KKN di Desa Penari berkali-kali. Love you all! Dukung terus film Indonesia. Salam hangat dariku, Badarawuhi," tulisnya.

Film KKN di Desa Penari dibintangi oleh Tissa Biani, Adinda Thomas, Aghniny Haque, Calvin Jeremy, dan Aulia Sarah. Film ini terinspirasi dari cerita horor dengan judul yang sama, dan viral di media sosial pada 2019 yang ditulis SimpeMan. KKN di Desa Penari menceritakan kejadian mistis tentang kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) sejumlah mahasiswa di daerah Jawa Timur yang berujung malapetaka.

