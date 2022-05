Sinopsis Kiss Sixth Sense, Drama Komedi Romantis Bertema Supernatural

TEMPO.CO, Jakarta - Kiss Sixth Sense merupakan drama komedi romantis Korea terbaru yang mengambil tema supernatural. Drama yang dibintangi oleh Yoon Kye Sang, Seo Ji Hye, dan Kim Ji Suk akan tayang secara eksklusif di Disney+ Hotstar mulai Rabu, 25 Mei 2022.

Setelah lima tahun hidup di bawah tekanan, bekerja semalaman suntuk, dan mengalami stress akibat pekerjaan, Hong Ye Sul, seorang karyawan ambisius di sebuah perusahaan periklanan, akhirnya mencapai titik di mana ia lelah dengan bosnya yang suka mengatur, Cha Min Hoo. Dikenal sebagai sosok yang tidak pernah puas dan tidak disukai oleh para bawahannya, Cha Min Hoo bukanlah sosok yang ideal untuk menjadi pasangan bagi kebanyakan orang.

Hingga suatu ketika, kecelakaan terjadi di tempat kerja dan mengakibatkan Yesul dengan tidak sengaja mengecup bibir Cha Min Hoo. Melalui sebuah kecupan yang tidak terduga itu, Yesul melihat suatu skenario yang sungguh mustahil, di mana ia berpelukan dengan Cha Min Hoo, orang yang paling dibenci di perusahaannya.

Cuplikan drama Kiss Sixth Sense. Dok. Disney+ Hotstar.

Diangkat dari novel daring dengan judul yang sama, Kiss Sixth Sense berpusat pada seorang account executive bernama Hong Ye Sul yang sangat ambisius. Ia bekerja di salah satu perusahaan periklanan terbaik di Seoul dan menjadikan pekerjaannya tersebut sebagai pelarian dari kutukan yang membuatnya dapat melihat masa depan dari kekasih-kekasihnya saat mengecup mereka.

Dengan ambisinya yang kuat, Yesul menjadi anak buah Cha Min Hoo, sosok yang berpengaruh di industri periklanan yang tentunya memiliki rahasia tersendiri. Selama bekerja sama dalam waktu lima tahun, Yesul berkembang menjadi karyawan yang berpotensi, namun segala upaya yang ia lakukan tidak pernah cukup bagi Min Hoo yang perfeksionis. Yesul merasa frustasi, bahkan sampai terbawa mimpi karena takut mengecewakan bosnya tersebut.

Hingga suatu ketika, sebuah kecelakaan di kantor membuatnya menggunakan kemampuannya untuk melihat masa depan Min Hoo melalui sebuah kecupan. Ia melihat mereka berdua tengah berpelukan di apartemen Min Hoo. Merasa bingung dan terganggu dengan apa yang ia lihat, Yesul memaksa dirinya untuk fokus pada pekerjaannya, memimpin timnya menghadapi tenggat waktu sambil berusaha melupakan penglihatan tersebut dari pikirannya.

Cuplikan drama Kiss Sixth Sense. Dok. Disney+ Hotstar.

Kiss Sixth Sense dibintangi oleh Yoon Kye Sang (Spiritwalker, Crime Puzzle, Chocolate) sebagai Cha Min Hoo, sosok terkenal di industri periklanan tidak disukai namun juga dihormati oleh orang-orang yang bekerja dengannya. Drama ini turut menampilkan Seo Ji Hye, yang dikenal sebagai Seo Dan dalam Crash Landing on You. Seo Ji Hye memerankan karakter Hong Ye Sul, seorang eksekutif periklanan ambisius dengan kemampuan supranatural untuk melihat masa depan seseorang saat mengecup mereka dengan bibirnya.

Bersama dengan Seo Ji Hye dan Yoon Kye Sang, Kim Ji Suk akan berperan dalam drama ini sebagai mantan kekasih Yesul dan Lee Joo Yeon berperan sebagai orang menyukai Min Hoo. Ditulis oleh Gatnyeo, pengarang asli dari novel daring ini, drama Kiss Sixth Sense disutradarai oleh Nam Ki Hoon (Oh My Baby, Tunnel).

