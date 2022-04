Drama Going to You at a Speed of 493KM tentang Cinta dan Kesempatan Kedua

Going to You at a Speed of 493KM. Dok. Disney+ Hotstar.

TEMPO.CO, Jakarta - Going to You at a Speed of 493KM merupakan serial terbaru yang cocok untuk para pecinta drama Korea dan bulu tangkis. Drama ini dibintangi oleh Park Ju Hyun dan Chae Jong Hyeop.

Drama romantis berjumlah 16 episode ini akan berfokus pada kisah cinta dan kesempatan kedua ketika mantan pemain bulu tangkis berjuang untuk memperoleh kembali posisinya sambil berurusan dengan rekan ganda campurannya yang kurang mengesankan.

Setelah menghilang secara misterius dari dunia bulu tangkis selama tiga tahun, Park Tae Yang (Park Ju Hyun) kembali muncul, melangkah ke lapangan bersama pasangan ganda campurannya bernama Park Tae Joon (Chae Jong Hyeop). Keduanya bertolak belakang, Taeyang berambisi untuk terus berjuang keras dan berharap agar dapat memperoleh kembali posisinya yang bergengsi sebagai peraih medali emas.

Sementara itu, Taejoon benci dengan apa yang ia lakukan dan melihat bulu tangkis sebagai pekerjaan belaka. Terlepas dari perbedaan mereka, keduanya terbukti mampu menjadi lawan yang tangguh di lapangan, dan ketika mereka lanjut latihan bersama, perasaan cinta pun mulai tumbuh.

Park Ju Hyun dalam drama Korea Going to You at a Speed of 493KM. Dok. Disney+ Hotstar.

Park Ju Hyun mengungkapkan adegan paling berkesan sekaligus menjadi kunci utama dari drama ini, yaitu saat adegan kompetisi yang dilakukan dengan aksi tanpa henti serta kisah cinta antara pemeran utama. "Karena semua aktor mempersiapkan tidak hanya bulu tangkis untuk drama ini tetapi juga beberapa aspek yang berbeda dalam jangka waktu yang lama, saya berharap penonton dapat menonton chemistry yang diciptakan oleh beragam karakter dengan senang hati," kata Park Ju Hyun, mengutip dari Soompi pada Rabu, 20 April 2022.

Park Ju Hyun mengatakan persiapan drama ini sudah dimulai sejak musim dingin lalu. Menurutnya kisah dalam drama ini sangatlah mengharukan. "Kami telah mencoba membuatnya agar penonton juga merasakan kehangatan itu, jadi saya harap Anda menikmati menonton cerita hangat yang cocok dengan musim semi ini. Aku ingin segera menunjukkan padamu Tae Yang," katanya.

Chae Jong Hyeop merasa drama mengenai kisah tim bulu tangkis ini sangat menarik. "Saat ini menangkap kisah pemuda yang bersaing memperebutkan cinta dan impian mereka, saya pikir pemirsa akan secara otomatis tertarik," katanya.

Ditulis oleh Heo Seong Hye dan disutradarai oleh Joo Woong and Gu Seung Jun, drama olahraga Going to You at a Speed of 493KM ini akan tersedia di Disney+ Hotstar pada Rabu, 20 April 2022.

