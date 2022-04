Johnny Depp Berhenti Perankan Jack Sparrow di Pirates of the Caribbean

Aktor Hollywood Johnny Depp saat memerankan perannya dalam film Pirates of the Caribbean. FIlm yang menceritakan tentang bajak laut ini pertama kali ditayangkan pada tahun 2003 dan hingga kini film bajak laut ini sudah terdapat 5 seri. sideshowtoy.com

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Johnny Depp tegaskan bahwa ia tak akan kembali memerankan Jack Sparrow dalam serial film Pirates of the Caribbean. Hal ini dikarenakan Johnny Depp mengatakan bahwa ia dikeluarkan oleh Disney dari Pirates of Caribbean 6 beberapa hari setelah film tersebut dirilis.

Menurut IGN, Johnny Depp merasa mantan istrinya, Amber Heard telah merusak kariernya. Selama persidangan pencemaran nama baik, Amber Heard dituduh telah merusak nama baik Johnny Depp dengan mengeluarkan pernyataan yang berlawanan tentang hubungan mereka, khususnya soal kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.

Saat diinterogasi pengacaranya sendiri, Johnny Depp mengatakan bahwa ia telah dikeluarkan dari Pirates of the Caribbean 6 oleh Disney. Lebih disayangkan lagi, Johnny Depp dikeluarkan hanya beberapa hari setelah film tersebut rilis. Pengacara tersebut juga menanyakan terkait artikel dari Daily Mail yang mengatakan bahwa Johnny Depp telah berhenti berperan sebagai Jack Sparrow.

“Saya tidak menyadarinya, tetapi itu tidak mengejutkan saya. Dua tahun telah berlalu dengan pembicaraan terus-menerus di seluruh dunia tentang saya menjadi pemukul istri ini. Jadi, saya yakin bahwa Disney berusaha memutus hubungan agar aman. Gerakan #MeToo sedang berjalan lancar pada saat itu,” ungkap Johnny Depp menanggapi pernyataan tersebut.

Film Pirates of the Caribbean terbaru yang dibintangi Margot Robbie telah menunjukkan adanya perkembangan. Namun, belum diketahui apakah Johnny Depp akan membintangi film yang akan datang bersamanya, atau apakah versi Pirates of the Caribbean 6 ini telah dirancang ulang setelah kepergian Johnny Depp.

Johnny Depp dan Amber Heard menghadiri pemutaran perdana film "The Rum Diary," di London, Nov 2011. Keduanya terlibat cinta lokasi saat pembuatan film The Rum Diary, meskipun saat itu Depp sudah menjalin hubungan dengan Vanessa Paradis. AP/Joel Ryan

Dikutip dari Variety, Johnny Depp mengatakan bahwa Disney masih menampilkan dan menjual merchandise karakternya di taman hiburan seluruh dunia. “Mereka tidak menghapus karakter saya. Mereka tidak berhenti menjual boneka Kapten Jack Sparrow. Mereka tidak berhenti menjual apa pun. Mereka hanya tidak ingin ada sesuatu di belakangku,” ucapnya.

Sementara itu, Johnny Depp juga kembali menegaskan bahwa ia tak akan pernah kembali berperan di serial Pirates of the Caribbean. “Faktanya adalah, Tuan Depp, jika Disney datang kepada Anda dengan 300 juta dollar dan satu juta Alpaca, tidak ada apa pun di dunia ini yang akan membuat Anda kembali bekerja dengan Disney dalam film Pirates of the Caribbean? Benar?” tanya Pemeriksa Silang Ben Rottenborn. Johnny Depp pun menyetujui pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. “Itu benar,” ucap Johnny Depp.

Dalam persidangan kasus pencemaran nama baik yang digelar pada Rabu, 20 April 2022 waktu Amerika Serikat, Amber Heard terbukti dan mengakui telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Johnny Depp. Dalam sebuah rekaman yang diungkap dalam persidangan, Amber Heard mengakui dirinya telah memukul Johnny Depp yang saat itu masih menjadi suaminya.

Persidangan kasus pencemaran nama baik ini dilakukan setelah pemberitaan media Washington Post yang menyebut Amber Heard adalah korban kekerasan rumah tangga pada 2018. Meski nama Johnny Depp tidak disebutkan secara terang-terangan, seluruh masyarakat merasa pelaku kekerasan tersebut adalah Johnny Depp. Kariernya terancam, sejumlah film mengganti Johnny Depp dengan aktor lain. Johnny Depp akhirnya mengungkapkan bahwa sebenarnya selama ini dirinyalah yang merupakan korban kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Amber Heard.

