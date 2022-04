Fantastic Beasts 3 Jadi Film Harry Potter dengan Pendapatan Terendah

Poster film Fantastic Beast: The Secret of Dumbledore. Foto: Insragram @fantasticbeastmovie.

TEMPO.CO, Jakarta - Fantastic Beasts 3 atau Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore menjadi film Harry Potter dengan pendapatan terendah di awal pekan perilisannya dengan meraup 43 juta dolar atau Rp 617 miliar. Angka tersebut membuat film ini berada di posisi teratas box office Amerika, tetapi juga rendah untuk franchise film tersebut.

Melansir dari Variety, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore menjadi awal terburuk untuk film yang berdekatan dengan Harry Potter. Pendahulunya, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore yang rilis 2016 meraup 74 juta dolar atau Rp 1 triliun dan film berikutnya, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald meraup 62 juta dolar atau Rp 889 miliar.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore telah meraup 193 juta dolar atau Rp 2,7 triliun secara global hingga saat ini. Warner Bros mengeluarkan 200 juta dolar untuk memproduksi film ketiga ini dan studio menghabiskan puluhan juta lebih untuk mempromosikannya kepada penonton di seluruh dunia.

Fantastic Beast: The Secret of Dumbledore tayang di Indonesia sejak Rabu, 13 April 2022. Melansir dari USA Today, Fantastic Beast: The Secret of Dumbledore meraih rating 48 persen di Rotten Tomatoes. Penonton yang sebagian besar perempuan memberikan nilai B+ di CinemaScore.

Pada film Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, terungkap bahwa Dumbledore dan Grindelwald telah membuat perjanjian darah untuk tidak pernah bertarung satu sama lain. Namun, mereka akhirnya harus menghadapi pertempuran pamungkas yang menempatkan Gellert Grindelwald di penjara Azkaban. Sementara pada film terbaru ini melanjutkan ambisi Grindelwald untuk menyatukan dunia sihir dan non-sihir.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore dibintangi Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller dan Mikkelsen, yang menggantikan Johnny Depp sebagai Grindelwald. Pada November 2020, setelah kasus pencemaran nama baik Johnny Depp yang gagal terhadap surat kabar tabloid The Sun untuk sebuah artikel yang menjulukinya sebagai "pemukul istri", aktor tersebut mengatakan Warner Bros memintanya untuk mundur dan dia setuju.

