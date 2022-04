3 Alasan Perlu Menonton Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore

Poster film Fantastic Beast: The Secret of Dumbledore. Foto: Insragram @fantasticbeastmovie.

TEMPO.CO, Jakarta - Film Fantastic Beast: The Secret of Dumbledore sudah mulai dinikmati penggemar film Harry Potter di seluruh bioskop Tanah Air. Bagi Anda para penggemar novel JK Rowling pasti sudah tidak asing lagi dengan film spin-off dari Harry Potter yaitu Fantastic Beasts ini.

Memasuki seri ke-3, film tersebut telah resmi tayang di Indonesia sejak Rabu, 13 April 2022. Bagi para Potterhead yang masih ragu, berikut ini ada beberapa alasan mengapa Anda harus menonton Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore.

Hubungan Dumbledore dan Grindelwad

Diketahui pada film Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, terungkap bahwa Dumbledore dan Grindelwald telah membuat perjanjian darah untuk tidak pernah bertarung satu sama lain. Namun, mereka akhirnya harus menghadapi pertempuran pamungkas yang menempatkan Gellert Grindelwald di penjara Azkaban. Sementara pada film terbaru ini melanjutkan ambisi Grindelwald untuk menyatukan dunia sihir dan non-sihir.

Akibatnya, dunia sihir diliputi kegelapan. Melihat aksi teror dari sahabatnya itu, Albus Dumbledore pun tak tinggal diam begitu saja. Pada Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore ini penonton akan dibuat penasaran dengan pertanyaan yang telah disimpan sejak lama, apakah perjanjian darah mereka akan dihancurkan di film ketiga ini atau apakah persaingan mereka akan terus terungkap melalui dua film terakhir yang direncanakan dari franchise Fantastic Beasts.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018)

Makhluk Ajaib

Dalam rangkaian trailer Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore, terlihat beberapa makhluk ajaib yang juga turut hadir mengisi aksi pada seri ke-3 film ini. Mereka adalah Qilin/Qirin, makhluk mirip rusa yang punya kekuatan melihat pemimpin yang layak. Qilin, juga dikenal sebagai unicorn Asia, makhluk yang sangat lembut dan damai. Membunuh Qilin adalah kejahatan, tetapi sayangnya, darah makhluk tersebut memiliki sifat memperpanjang hidup, seperti halnya unicorn.

Selanjutnya ada Blast-Ended Skrawts, merupakan salah satu makhluk Harry Potter yang paling aneh. Mereka adalah binatang hibrida ajaib yang dibiakkan Rubeus Hagrid dengan kawin silang Manticore dan Kepiting Api. Dan terakhir ada Snallygaster, makhluk ini terlihat terbang sambil menggendong Newt dan kopernya di trailer. Tak hanya itu, pada film ini juga akan membawa Potterhead bernostalgia, sebab ada makhluk ajaib lain yang kembali dimunculkan yaitu Pickett, Diricawls, dan Phoenix.

Pemeran Fantastic Beasts

Adapun para aktor dan aktris yang dipercaya untuk memerankan tokoh dari naskah yang ditulis langsung oleh JK Rowling bersama Steve Kloves ini, di antaranya ada Eddie Redmayne sebagai Newt Scamander, Jude Law sebagai Albus Dumbledore, Fogler sebagai Jacob Kowalski, Jessica Williams sebagai Eulalie Hicks, Ezra Miller sebagai Credence Barebone/Aurelius Dumbledore.

Victorie Yeates sebagai Bunty, Alison Sudol sebagai Queenie Goldstein, Richard Coyle sebagai Aberforth Dumbledore, Mads Mikkelsen sebagai Gellert Grindelwald (sebelumnya diperankan oleh Jhonny Depp), Callum Tuner sebagai Theseus Scamander, William Nadylam sebagai Yusuf Kama, Poppy Corby-Tuech sebagai tokoh Vinda Rosier, dan Aleksandr Kuznetsov sebagai sosok Helmut.

DIAH RETNO ANDANI | COLLIDER | SCREENTRANT

