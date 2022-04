Richard Oh Meninggal, Tiga Jam Lalu Masih Sempat Unggah Video Terakhir

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor dan sutradara film, Richard Oh dikabarkan meninggal malam ini, Kamis, 7 April 2022 pukul 19.30 Kabar duka ini diterima Tempo melalui pesan Whatsapp.

"Telah berpulang, sahabat, koko kita, Richard Oh di RS Eka Hospital BSD, Kamis, 7 April 2022 pukul 19.30," demikian sepenggal informasi melalui pesan Whatsapp itu.

Jenazah sutradara film Perburuan ini akan disemayamkan di rumah duka di Jalan Sulawesi Blok A3 No. 15 Mekar Jaya Sektor XII BSD, Kecamatan Serpong Kota, Tangerang. Informasi itu juga menyebutkan, jenazah Richard Oh akan diterbangkan di Kalimantan besok pagi untuk dimakamkan.

Sebelum meninggal, Richard Oh masih sempat mengunggah video di akun Instagramnya. Ia terakhir mengunggah video tiga jam lalu. "Flyby the new Toll Road Construction (says the toll road supervisor) FPV FreeStyle Proxy," tulisnya pada keterangan video yang diunggahnya ini.

Video yang diunggah Richard Oh ini memperlihatkan konstruksi jalan yang tol yang tengah dibangun. Ia merekam dengan detail hingga terlihat material jalan.

Unggahan terakhir Richard Oh ini langsung dipenuhi ucapan selamat tinggal para sahabat. "Kamu yang tenang di sana ya. Rest in Love," tulis Titi Radjo Padmaja. "Selamat jalan...sangat berduka, terang jalanmu," tulis Happy Salma. "Belum lama janjian belum sempat ketemu, Koh. Damai jalanmu," tulis aktor, Kevin Ardillova. "Rest in Peace and love dearest Richard," tulis harpist, Maya Hasan.

Richard Oh dilahirkan pada 30 Oktober 1959. Ia adalah aktor, sutradara, penulis, dan sastrawan. Ia berakting di sejumlah film di antaranya, Yowis Ben, Yowis Ben 2, dan Yowis Ben 3, serta My Stupid Boss 2. Ia membesut film Perburuan dan Love is a Bird.

