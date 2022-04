Jackie Chan 68 Tahun, Aktor Kawakan Pernah Jadi Pemeran Pengganti Bruce Lee

TEMPO.CO, Hong Kong -Jackie Chan dikenal aktor populer di dunia. Pemilik nama asli Chan Kong ini memulai karier seni peran dari tahun 1960-an di Hong Kong.

Hari ini Chan genap berusia 68 tahun. Aktor laga kawakan tersebut hingga kini telah membintangi seratusan film. Bahkan pada 2011 saja, Jackie Chan telah membintangi film ke-100 nya berjudul 1911.

Hingga saat ini, aktor legendaris tersebut masih aktif membintangi sekaligus menyutradarai berbagai film. Chan bahkan beberapa tahun lalu menjadi salah satu penerima penghargaan kehormatan Academy Awards.

Main Film Sejak 1962

Jackie Chan lahir pada 7 April 1954 di Victoria Peak, Hong Kong dari pasangan Charles dan Lee-Lee Chan, di daerah distrik Victory Peak karena orang tuanya bekerja di Kedutaan Prancis kala itu.

Jackie Chan belajar seni bela diri kungfu saat bersekolah di Chinese Drama Academy. Dia sendiri sejatinya sudah berakting dari usia muda. Dirinya tergabung dalam Seven Little Fortunes di sekolahnya, Jackie Chan memulai debutnya lewat film Big and Little Wong Tin Bar.

Beberapa kali ia pernah ikut dalam kelompok Seven Little Fortunes yang merupakan sebuah kelompok penampilan yang diambil dari murid-murid terbaik dari sekolah tersebut, dan mendapat nama panggung Yuen Lo atas pencapaian tertingginya. Lalu Jackie Chan berteman dengan Sammo Hung dan Yuen Biao, dan mereka bertiga dikenal dengan julukan Tiga bersaudara atau Tiga Naga.

Di umur 8 tahun, Jackie Chan pernah tampil dengan kelompoknya dari "Little Fortunes", dalam film Big and Little Wong Tin Bar (1962), dengan LiLi Hua sebagai ibunya di film. Kemudian, ia muncul lagi bersama Li pada tahun berikutnya, dalam kisah The Love Eterne (1963) dan mendapat peran di film King Hu'1966, Come Drink With Me.

Berikutnya: Di umurnya yang 17 tahun, Jackie Chan bekerja sebagai...