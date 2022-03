Perilaku Mengkhawatirkan, Kanye West Dilarang Tampil di Grammy Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi rap asal Amerika Serikat, Kanye West dilarang tampil di Grammy Awards 2022. Hal ini disebabkan karena perilaku Kanye West di media sosial yang dinilai mengkhawatirkan.

Melansir dari Variety pada Minggu, 20 Maret 2022, Kanye West dikeluarkan dari barisan penampil Grammy Awards karena perilakunya di media sosial. Seorang perwakilan dari mantan suami Kim Kardashian itu telah mengkonfirmasi kabar tersebut. "Sumber kami mengatakan tim Kanye tidak terkejut dengan keputusan itu," menurut laporan dari The Blast.

Selama beberapa bulan terakhir, Kanye West terus menggunakan akun media sosialnya untuk merendahkan kekasih Kim Kardashian, Pete Davidson. Kanye West mengarahkan sentimen publik terkait hak asuh anak-anaknya. Kanye West juga pernah mengunggah video musik lagu terbarunya Eazy yang dirilis pada Rabu, 2 Maret 2022 di mana menggambarkan Kanye West menculik Pete Davidson dan menguburnya dari leher ke bawah.

Puncaknya, pada Rabu, 16 Maret 2022, akun Instagram Kanye West kena suspend selama 24 jam karena telah melanggar kebijakan tentang ujaran kebencian, intimidasi, dan pelecehan.

Kejadian bermula saat Kanye West melontarkan kalimat hinaan bernada rasis kepada pembawa acara The Daily Show, Trevor Noah melalui posting Instagram pada Rabu, 16 Maret 2022. Kanye West tidak terima Trevor Noah membahas perseteruan yang sedang berlangsung antara dirinya dengan Kim Kardashian dan Pete Davidson, dalam acara tersebut. Hubungan yang kurang baik antara Kanye West dan Trevor Noah sekalu pembawa acara Grammy Awards itu dirasa sangat mengkhawatirkan jika mereka tampil dalam satu acara.

"Saya akan jujur kepada Anda, apa yang saya lihat dari situasinya adalah seorang wanita yang ingin menjalani hidupnya tanpa dilecehkan oleh mantan pacar atau mantan suami atau mantan apa pun," kata Trevor Noah menanggapi kejadian itu.

Grammy Awards ke-64 akan digelar di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas pada Minggu, 3 April 2022. The Recording Academy telah mengumumkan daftar penampil termasuk Brothers Osborne, BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, Lil Nas X dengan Jack Harlow, dan Olivia Rodrigo.

Kanye West sendiri mendapatkan lima nominasi dalam Grammy Awards tahun ini. Empat di antaranya untuk album studio ke-10, Donda yang dirilis pada Agustus 2021, yaitu Best Rap Song (Jail), Best Melodic Rap Performance (Hurricane), Best Rap Album, dan Album of the Year. Kanye West juga dinominasikan Album of the Year sebagai produser untuk album debut Lil Nas X, Montero.

