Ungkap Sayang, Kim Kardashian Sebut Rob Kardashian Takut Sekarat karena Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Tokoh televisi Amerika sekaligus adik Kim Kardashian, Robert Arthur Kardashian atau Rob Kardashian, baru saja berulang tahun ke-35 tahun pada Kamis, 17 Maret 2022. Kim Kardashian memberikan ucapan selamat serta menulis rangkaian kata manis untuk adiknya di unggahan Instagram.

Di hari ulang tahun adiknya, Kim Kardashian mengunggah foto masa kecil mereka berdua. Dalam foto tersebut, Kim dan Rob kecil terlihat sedang menaiki jetski. Keduanya terlihat mengenakan jaket pelampung dan tersenyum ke kamera. Kim berpose mengemudikan jetski tersebut, sementara Rob kecil duduk di belakangnya.

“Aku sangat mencintaimu Robbie! Selamat Ulang Tahun @robkardashianofficial Kata-kata bahkan tidak bisa menggambarkan betapa istimewanya kamu!” tulis Kim di keterangan unggahan foto Instagram-nya pada Kamis, 17 Maret 2022.

Rob Kardashian menjadi terkenal karena kontribusinya dalam acara realitas keluarganya, Keeping Up with the Kardashians. Sebagai adik laki-laki terkecil di keluarga Kardashian yang didominasi perempuan, Rob menjadi kesayangan kakak-kakaknya, termasuk Kim.

Kim mengatakan bahwa adik laki-lakinya itu tak hanya manusia lucu, melainkan ia juga yang terbaik. Kim juga menceritakan kembali hal-hal konyol dan lucu yang pernah mereka lalui bersama. Mulai dari panik karena vaksin Covid hingga persetujuan menonton film bersama yang tidak pernah Rob hadiri.

Robert Kardashian Jr. AP/Jeff Bottari

“Kamu bukan hanya manusia paling lucu tetapi juga manusia terbaik! Kamu selalu setuju untuk mendapat suntikan (vaksin) Covid bersama lalu panik selama berminggu-minggu mendebatkan jika kita sedang sekarat! Kamu selalu ingin menonton film yang bagus, lalu tidak pernah muncul! LOL” lanjut tulisan Kim.

Kekasih Pete Davidson ini juga membahas kedekatan anak mereka berdua. Dream, anak Rob, terlihat sangat akrab dengan anak perempuan Kim yang sebaya dengan Dream, yaitu North dan Chicago. “Aku suka bagaimana putri kita adalah sahabat!” tulis Kim.

Kim juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap Rob karena telah menjadi ayah yang sungguh baik bagi Dream. Kim mengatakan bahwa mereka beruntung memiliki Rob hadir di keluarga Kardashian. “Melihatmu menjadi ayah terbaik membuatku sangat bahagia! Dream sangat beruntung memilikimu sama seperti kita semua!”

Kim Kardashian menutup rangkaian kalimatnya untuk Rob Kardashian dengan mengatakan bahwa Rob merupakan jimat keberuntungan. “Saya tahu kamu akan menjadi jimat keberuntungan kami karena lahir hari ini,” tulis mantan istri Kanye West ini.

BERNADETTE JEANE WIDJAJA

Baca juga: Kim Kardashian Akui Pacar Pete Davidson, Serial Barunya Bahas Romansa Mereka

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu