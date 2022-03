Kukira Kau Rumah Dapat Rekor MURI, Tembus 2,2 Juta Penonton di Masa Pandemi

TEMPO.CO, Jakarta - Kukira Kau Rumah meraih rekor MURI sebagai Film dengan Penonton Terbanyak di Masa Pandemi. Film yang diproduseri Prilly Latuconsina dan disutradarai Umay Shahab ini telah disaksikan oleh 2.219.233 penonton sejak tayang di bioskop pada Kamis, 3 Februari 2022.

Kukira Kau Rumah merupakan film perdana dari rumah produksi film yang dibangun oleh Prilly Latuconsina dan Umay Shahab. Prilly Latuconsina mengenang kembali bagaimana perjuangannya bersama tim sampai akhirnya film ini mendapat banyak respon positif dari masyarakat dan mendulang prestasi membanggakan.

"Kalau ingat proses dan perjuangannya, Masih mau nangis. Ingat gimana dulu bikin proposalnya, ikut pembuatan skripnya, ikut meeting sama crew, ngurusin semua dari 0 dan masih banyak lagi proses yang membuat aku banyak sekali belajar," tulis Prilly di Instagram pada Rabu, 16 Maret 2022.

Prilly mengaku stres saat proses tersebut berlangsung, terlebih ia juga sambil mengerjakan skripsinya. Waktu untuk istirahatnya menjadi tersita dan hampir setiap hari Prilly menangis. "Sampai sehari sebelum tayangpun aku bilang dalam hati ke Allah. 'Ya Allah berapapun penontonnya, saya ikhlas. Yang penting saya dan tim sudah berusaha dan bisa membuka lapangan kerja'," tulisnya.

Perempuan 25 tahun ini tidak menyangka doanya dijawab dengan berhasil memecahkan rekor jumlah penonton terbanyak di masa pandemi. Tentunya ini juga di luar ekspektasinya. "Di tengah keadaan sulit seperti pandemi, Film Kukira Kau Rumah bisa memperoleh lebih dari 2 juta penonton," tulisnya.

Prilly yang juga membintangi Kukira Kau Rumah bersama Jourdy Pranata mendapatkan pelajaran berharga dari pengalaman ini. Menurutnya ada dua kunci kesuksesan, yaitu bekerja keras dan bekerja ikhlas. "Setelah kita bererja keras dan berusaha memberikan yang terbaik, kita juga harus bisa ikhlas sama apapun yang terjadi. Dan jadikan semua pelajaran hidup yang berharga. Karena keputusan tuhan adalah yang terbaik," tulisnya.

Dari cerita ini, Prilly ingin memberikan motivasi kepada pengikutnya untuk tidak menyerah untuk mencapai mimpi. "Jadi untuk kalian semua yang sedang berusaha keras mencapai mimpi, JANGAN NYERAH YA! dan kalau sudah berusaha, ikhlas saja sama hasilnya. Kalau belum sesuai, kita masih bisa coba lagi dan lagi. Karena hidup itu punya banyak kejutan. Semangat untuk kalian semua!" tulisnya.

Berkat pencapaian ini, Prilly mendapatkan banyak selamat dari rekan-rekan sesama selebritas. Mereka turut bangga melihat prestasi baru yang ditorehkan Prilly bersama tim Kukira Kau Rumah dalam industri perfilman Indonesia. "Prillly kereeen! Congraaaats," tulis Febby Rastanty. "Bangga banget de sama kamu," tulis Gracia Indri. "Congrats, prilly, learned a lot from you and your genuine spirit," tulis penulis buku Ika Natassa.

Kukira Kau Rumah bercerita tentang Niskala (Prilly Latuconsina), pengidap bipolar yang diam-diam kuliah untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa ia juga bisa berprestasi. Kehidupan Niskala berubah setelah bertemu dengan Pram (Jourdy Pranata), seorang musisi yang merasa kesepian setelah ayahnya meninggal dan sang ibu sibuk bekerja. Keduanya semakin dekat dan sampai akhirnya Pram tahu kondisi Niskala hingga muncul konflik dengan ayah Niskala.

