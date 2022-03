Shin Min Ah Rayakan 21 Tahun Jadi Ratu Drakor, Ada Kado dari Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris top Korea Selatan, Shin Min Ah merayakan 21 tahun kariernya di dunia seni peran. Ia mengunggah foto mendapatkan banyak bingkisan dari penggemarnya, salah satunya dari Indonesia.

"Saya tidak percaya sudah 21 tahun. Waktu benar-benar telah berlalu. Terima kasih untuk kalian semua, telah mengingatkan saya begitu banyak kenangan hebat. Saya sungguh sangat mengapreasi semua cinta dan dukungan kalian," tulisnya.

Kekasih Kim Woo Bin ini mengunggah sepuluh foto. Dua foto di slide terakhir adalah bingkisan kado balon dan boneka dari Indonesia. "Kami cinta kamu from Shin Minah Indonesian Fanclub," demikian tulisan para penggemar dari Indonesia kepada perempuan berusia 37 tahun ini.

Foto yang di depannya berupa daftar film dan drama yang sudah dibintanginya. Film pertamanya, dimulai pada 2001 berjudul Volcano High. Adapun drama Korea yang dibintanginya dimulai dengan Beautiful Days yang dibuat juga di tahun sama, 2001.

Shin Min Ah lebih banyak dikenal sebagai bintang drama Korea. Banyak drakor yang mendapat tempat di hati masyarakat negeri gingseng itu. Antara lain A Love to Kill yang dibintangi dengan Rain, My Girlfriend is A Gumiho dengan Lee Seung Gi, Oh My Venus bersama So Ji Sub, dan yang sangat hits adalah Hometown Cha-Cha-Cha, diperankannya bersama Kim Seon Ho.

Usai penayangan drama Hometown Cha-Cha-Cha ini pada Oktober tahun lalu, lawan mainnya, Kim Seon Ho tertimpa masalah yang membuat kegiatan promosi drama Korea itu tidak berjalan. Selama masa Kim Seon Ho menyelesaikan masalah, Shin Min Ah tidak membuat unggahan untuk menghormati sahabatnya. Ia baru mengunggah foto-foto kebersamaan proses syuting Hometown Cha-Cha-Ca setelah Kim Seon Ho dan agensinya menyelesaikan masalah.

Saat ini, Shin Min Ah tengah menyiapkan drama Korea Our Blues. Di drama ini, ia kembali bermain dengan kekasihnya, Kim Woo Bin. Tapi ia tidak disandingkan dengan Kim Woo Bin melainkan dengan aktor Lee Byung Hun.

