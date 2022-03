Shin Min Ah dan Kim Woo Bin Kompak Meski Terhalang di Poster Drama Our Blues

Poster drama Korea Our Blues yang akan tayang pada Sabtu, 9 April 2022. Dok. tvN.

TEMPO.CO, Jakarta - Shin Min Ah dan Kim Woo Bin tampil kompak dalam poster drama Korea terbaru mereka berjudul Our Blues. tvN sebagai pihak produksi mengunggah poster perdana Our Blues pada Senin, 7 Maret 2022 di halaman media sosialnya.

Dalam poster tersebut, terlihat sederet bintang ternama Korea Selatan dari berbagai generasi termasuk Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Han Ji Min, Kim Woo Bin, Cha Seung Won, Lee Jung Eun, Kim Hye Ja, Go Doo Shim, Uhm Jung Hwa, Park Ji Hwan, Choi Young Joon, Bae Hyun Sung, Noh Yoon Seo, dan Ki So You.

Ke-14 pemain Our Blues duduk berdekatan di bawah sinar matahari sambil memandang ke arah yang sama. Mereka semua menunjukkan ekspresi bahagia dan penuh semangat. Termasuk pasangan Shin Min Ah dan Kim Woo Bin yang telah berpacaran selama hampir tujuh tahun, memberikan senyuman lebar meski tidak duduk bersebelahan. Shin Min Ah yang mengenakan kemeja berwarna hijau dan Kim Woo Bin dengan sweater berwarna putih, duduk di deretan paling bawah terhalang oleh Han Ji Min.

"Untuk kita semua yang masih hidup, mari berbahagia!" demikian tulisan dalam poster, dikutip dari Soompi.

Our Blues adalah drama bergaya omnibus atau kumpulan beberapa karya pendek yang menceritakan kisah hidup manis, asam, dan pahit dari beragam karakter di latar Pulau Jeju. Our Blues merupakan karya penulis Noh Hee Kyung dan sutradara Kim Kyu Tae yang akan tayang pada Sabtu, 9 April 2022.

“Ini cerita yang dibuat bersama oleh kita semua yang merupakan karakter utama dari kehidupan kita sendiri. Tolong tunjukkan banyak minat untuk drama gaya omnibus khusus Our Blues," kata pihak produksi.

Shin Min Ah dan Kim Woo Bin sendiri tidak menjadi pasangan di drama ini. Shin Min Ah akan berakting bersama Lee Byung Hun sebagai Min Sun Ah, perempuan yang menyimpan rahasia dan tiba di Jeju. Kim Woo Bin adalah kapten kapal Park Jung Joon, karakter hangat yang bertemu Lee Young Ok (diperankan oleh Han Ji Min) dan jatuh cinta padanya.

