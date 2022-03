Belajar dari Pengalaman, Tsania Marwa Jadi Sangat Realistis Memilih Pasangan

TEMPO.CO, Jakarta - Pesinetron, Tsania Marwa mengakui dirinya kini lebih realistis dalam memilih pasangan. Pernah gagal dalam pernikahan sebelumnya membuat Tsania lebih mengedepankan logika daripada hanya soal cinta.

"Sebenarnya karena pengalaman hidup jadi aku sangat realistis memilih pasangan, udah ditahap 'yah cinta no 2 yang penting logika'," tulis Tsania ketika menjawab pertanyaan netizen di Instagram Story pada Minggu, 13 Maret 2022.

Tsania diketahui saat ini sedang menjalin hubungan dengan seorang pengusaha sejak akhir tahun lalu. Meski demikian, ia belum mau mengungkapkannya ke publik. Pada pertengahan Februari lalu, Tsania mengaku bahwa kekasihnya bukan dari kalangan entertainment sehingga ia memilih untuk merahasiakan hubungannya dulu.

Tsania mengaku ingin menikah kembali dan menambah anak. "Kalau niat pasti ada dong inshaAllah, I love motherhood, I love being with someone yang bisa jadi 'teman hidup', I love being in love! Pengen punya anak-anak lagi kalo Allah SWT mengizinkan," tulisnya.

Hingga saat ini, Tsania belum juga bisa bertemu dengan kedua anaknya yang tinggal dengan mantan suaminya, Atalarik Syach. Meski hak asuh anak sepenuhnya jatuh kepada Tsania, Atalarik enggan untuk menyerahkan anak-anaknya. Tsania sampai didampingi oleh petugas pengadilan dan kepolisian mendatangi rumah Atalarik pada April 2021 untuk melakukan penjemputan anak-anaknya, namun tidak ada hasil.

Tsania sudah melewati beberapa perayaan ulang tahun tanpa kehadiran kedua buah hatinya. Meski berada jauh dari anak-anaknya, Tsania tetap merasa pantas untuk jatuh cinta lagi. "Pantas! Tapi emang butuh waktu, aku aja tahun ke 5 menjadi janda dan mengalami semua, baru yang benar-benar siap untuk buka diri lahir batin, kalo memang ketemu yang cocok Bismillahhirrahmannirrahim mau nikah," tulisnya.

Selain itu, perempuan 30 tahun ini meyakini bahwa anak-anaknya juga ingin melihatnya bahagia. Tsania memastikan bahwa pendamping hidupnya kelak harus dapat menerima dan menyayangi kedua anaknya. "Anak kita juga mau ibunya bahagia, dan aku akan memastikan suami aku nanti menerima dan menyayangi mereka seperti anaknya sendiri (ini syarat no debat)," tulisnya.

Tsania Marwa sedang melanjutkan pendidikan S2 Psikologi Klinis. Sambil bekerja, Tsania tetap berusaha untuk menyelesaikan kuliahnya yang sudah memasuki semester 2 dan sedang dalam proses menyusun tesis. "Bagi waktunya ya sebisa mungkin multitalent. Bawa-bawa laptop ke lokasi syuting, begadang ngerjain tesis dan tugas, ya begitulah kehidupan! Kalau mau harus berjuang," tulisnya.

