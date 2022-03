The Batman Tembus Rp 1,8 Triliun di Box Office Amerika dalam Pekan Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Film The Batman berhasil mengumpulkan 128,5 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,8 triliun dalam debut box office di Amerika. Angka tersebut menjadikan The Batman sebagai film kedua di era pandemi yang melampaui pendapatan 100 juta dolar AS dalam satu pekan.

Spider-Man: No Way Home sebelumnya meraih 260 juta dolar AS atau Rp 3,7 triliun saat peluncarannya pada Desember 2021. The Batman yang dibintangi Robert Pattinson ini memperoleh 120 juta dolar AS atau Rp 1,7 triliun dari 74 pasar luar Amerika, sehingga secara global pendapatannya menjadi 248,5 juta dolar AS atau Rp 3,5 triliun.

"Menyenangkan melihat publik benar-benar menyukai film ini. Dengan durasi tiga jam, film ini menjadi tontonan yang paling ditunggu. Itu pertanda baik untuk diputar di layar lebar dan respon penonton dari mulut ke mulut begitu kuat," kata presiden distribusi domestik di Warner Bros Jeff Goldstein, dikutip dari Variety pada Senin, 7 Maret 2022.

Sebelum The Batman, film-film terlaris Warner Bros di Amerika Utara sejak Maret 2020 adalah Godzilla vs. Kong yang menghasilkan 100 juta dolar AS atau Rp 1,4 triliun dan Dune dengan 109 dolar AS atau Rp 1,5 triliun.

Film yang disutradarai oleh Matt Reeves ini mampu menarik penonton dengan demografi mayoritas laki-laki dengan lebih dari 65 persen dan di antaranya berusia muda antara 18 dan 34 tahun dengan 60 persen.

Film adaptasi video game yang dibintangi Tom Holland, Uncharted sebelumnya memegang gelar untuk debut akhir pekan terbesar tahun ini dengan mengumpulkan 44 juta dolar AS atau Rp 634,6 miliar. Film ini turun ke posisi kedua box office pada akhir pekan ini. Sementara di posisi lain, film besutan sutradara Channing Tatum, Dog mendarat di peringkat ketiga dengan meraup 6 juta dolar AS atau Rp 86,5 miliar.

Spider-Man: No Way Home juga masih bertahan di bioskop, menempati posisi keempat dengan menambahkan 4,4 juta dolar AS atau Rp 63,4 miliar selama akhir pekan. Selain itu, Death on the Nile menduduki posisi kelima box office dengan meraup 2,7 juta dolar AS atau Rp 38,9 miliar antara Jumat dan Minggu.

Peluncuran The Batman sempat ditunda. Mulanya akan diluncurkan pada Juni 2021. Tapi karena pandemi Covid-19, peluncuran ditunda hingga Maret 2022. Penundaan ini termasuk waktu yang paling lama dari film lainnya. The Batman tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai Rabu, 2 Maret 2022.

