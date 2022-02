6 Karya Sutradara Matt Reeves Selain Film The Batman

TEMPO.CO, Jakarta - Film The Batman akan tayang di Indonesia, pada 2 Maret 2022. The Batman merupakan film yang disutradarai Matt Reeves. Sutradara kelahiran Amerika Serikat, 27 April 1966 itu telah menghasilkan berbagai karya film. Sejak tahun 1994, karyanya tayang di layar lebar. Berbagai genre film telah dibuat Matt Reeves, seperti dikutip dari IMDb.

Berikut berbagai film karya Matt Reeves:

Future Shock (1994)

Mengutip Screen Rant, Future Shock adalah film antologi pertama yang disutradarai Matt Reeves. Reeves juga mengarahkan dan menulis bagian Mr. Petrified Forest yang dibintangi Sam Clay sebagai seorang pria yang mengalami pengalaman di luar tubuh. Film ini menceritakan seorang psikiater yang menggunakan realitas virtual untuk menyusup ke pikiran pasien.

The Pallbearer (1996)

The Pallbearer merupakan film komedi romantis pertama Reeves yang dibintangi Gwyneth Paltrow dan David Schwimmer.

Cloverfield (2008)

Setelah beberapa tahun menyutradarai serial televisi, Reeves kembali ke layar lebar pada 2008. Ia membuat film horor Cloverfield.

Let Me In (2010)

Let Me In adalah pembuatan ulang film Swedia Let The Right One yang diproduksi pada 2008.

Dawn of the Planet of the Apes (2014)

Mengutip IMDb, mulanya Reeves tidak tertarik untuk menyutradarai Dawn of the Planet of the Apes (2014), karena jalan ceritanya. Century Fox membiarkan pengubahan cerita sesuai keinginan Reeves, sehingga ia setuju untuk menjadi sutradara Dawn of the Planet of the Apes. Film ini mencapai kesuksesan berada di peringkat atas menyaingi Man of Steel pada 2013.

War For The Planet Of The Apes (2017)

Mengutip The Los Angeles Film School, setelah mendapat kesuksesan dari film Dawn of the Planet of the Apes, Matt Reeves kembali dipercaya menyutradari sekuel ketiga, War For The Planet Of The Apes pada 2017. Revees juga ikut dalam penulisan naskah film ini.

WILDA HASANAH

