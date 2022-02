5 Fakta Film The Batman yang akan Tayang di Indonesia pada 2 Maret 2022

TEMPO.CO, Jakarta - The Batman akan dijadwalkan tayang di Indonesia, pada 2 Maret 2022. Film ini menjadi debut Robert Pattinson berperan sebagai Batman. Film The Batman disutradarai oleh Matt Reeves.

Mengutip CNET, cuplikan The Batman cukup menjanjikan, walaupun bukan cerita asalnya, tapi masih berakar pada jiwa tersiksa Bruce Wayne (Batman). The Batman tidak akan seperti The Lego Batman Movie.

Berikut lima fakta dari film The Batman, dikutip dari Screen Rant:

The Batman mengalami penundaan rilis

Peluncuran The Batman sempat ditunda. Mulanya akan diluncurkan pada Juni 2021. Tapi, tersebab pandemi Covid-19, peluncuran ditunda hingga Maret 2022. Penundaan ini termasuk waktu yang paling lama dari film lainnya.

Film pertama dari trilogi

The Batman adalah yang pertama dari tiga film Batman yang saling terkait, masing-masing akan dibintangi Robert Pattinson sebagai protagonis dan Matt Reeves sebagai sutradara.Strategi ini mengingatkan pada The Dark Knight karya Christopher Nolan yang sangat sukses. Tim produksi film The Batman berharap untuk meniru kesuksesan seperti film The Dark Knight.

Sebagian besar syuting dilakukan di Inggris

Tim produksi The Batman membatasi perjalanan internasional, karena pandemi Covid-19 yang mempengaruhi lokasi pembuatan film. Sebagian besar syuting The Batman dilakukan di Inggris, khususnya Liverpool, dan beberapa adegan di tempat lain. Lokasi syuting ini belum pernah terjadi sebelumnya untuk film Batman yang sebagian besar diambil di Chicago, Amerika Serikat.

The Batman menggunakan soundtrackdari Michael Giacchino

Michael Giacchino merupakan komponis musik pengiring film (soundtrack). The Hollywood Reporter telah mengkonfirmasi, bahwa Michael Giacchino berperan untuk pencapaian rekor The Batman. Berbagai pengalaman Michael Giacchino membuat soundtrack seperti Lost, The Incredibles, dan Doctor Strange.

Tokoh Catwoman

The Batman akan menghadirkan tokoh Catwoman yang diperankan oleh Zoë Kravitz. Tokoh ini akan menjadi salah satu peran yang penting dalam film itu.

WILDA HASANAH

