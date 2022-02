Film Uncharted Puncaki Box Office Amerika, Raup Rp 633,5 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Film Uncharted menduduki peringkat pertama box office Amerika Utara pada akhir pekan dengan meraup 44,1 juta dolar AS atau setara dengan Rp 633,5 miliar. Uncharted sendiri merupakan film adaptasi video game yang dibintangi oleh Tom Holland dan Mark Wahlberg.

Dikutip dari Variety, film ini diperkirakan akan menghasilkan 52 juta dolar AS atau Rp 745 miliar dari 4.275 bioskop Amerika Utara saat liburan Hari Presiden atau hari libur Ulang Tahun Washington pada Senin, 21 Februari 2022.

Uncharted bercerita tentang Nathan Drake (Tom Holland) dan Victor Sullivan (Mark Wahlberg) yang berusaha untuk memburu harta karun yang diduga hilang oleh penjelajah Portugis Ferdinand Magellan pada 500 tahun yang lalu. Dalam prosesnya, mereka melawan miliarder korup Santiago Moncada (Antonio Banderas) dan tentara bayaran sewaannya, Jo Braddock (Tati Gabrielle).

Film ini disutradarai oleh Ruben Fleischer, yang sebelumnya mengarahkan sekuel Zombieland (2009) dan Venom: Let There Be Carnage yang meraih kejayaan di box office.

"Ini adalah pembukaan yang luar biasa. Petualangan aksi berdasarkan video game adalah film besar dan angka akhir pekan ini hampir dua kali lipat rata-rata untuk genre tersebut. Anggaran sangat tinggi, jadi Uncharted perlu terhubung di setiap pasar. Sejauh ini, Uncharted telah melakukan itu," kata David A. Gross, yang menjalankan perusahaan konsultan film Franchise Entertainment Research.

Gross mengatakan Uncharted telah menjadi film favorit bagi penonton di luar Amerika. Selama akhir pekan, film tersebut juga telah menghasilkan 55,4 juta dolar AS dari 62 wilayah di box office di luar AS dan telah melampaui 100 juta dolar AS secara global.

Selain Uncharted, film yang dibintangi Tom Holland lainnya, Spider-Man: No Way Home juga masih bertahan di box office dan menduduki peringkat ketiga dengan menambahkan lagi 7,2 juta dolar AS atau Rp 103 miliar pada akhir pekan lalu. Film Spider-Man: No Way Home tetap berada di posisi kelima teratas box office Amerika sejak dirilis di bioskop pada Desember lalu.

