Tom Holland akan Main Teater Romeo and Juliet sebagai Pemeran Utama

TEMPO.CO, Jakarta - Tom Holland akan kembali ke panggung untuk peran teater besar pertamanya sejak debutnya di Billy Elliot: The Musical. Tom Holland akan berperan sebagai Romeo dalam pertunjukan teater Romeo and Juliet karya sutradara Jamie Lloyd, produksi West End.

Kabar ini diumumkan oleh Tom Holland dan Jamie Lloyd pada Selasa, 6 Februari 2024 melalui Instagram. Tom Holland tidak memberikan komentar dalam poster yang menunjukkan foto wajahnya berwarna merah darah dengan latar belakang berwarna hitam.

“Tom Holland adalah salah satu aktor muda terhebat dan paling menarik di dunia,” kata Lloyd dalam sebuah pernyataan hari ini. “Merupakan suatu kehormatan untuk menyambutnya kembali ke West End.”

Pementasan Romeo and Juliet ini akan berlangsung di The Duke of York’s Theatre, London, mulai Sabtu, 11 Mei hingga Sabtu, 3 Agustus 2024.

Pertunjukan Teater Romeo and Juliet

Pemeran lainnya, termasuk Juliet, tidak diumumkan. Produksi Romeo and Juliet ini mungkin tidak akan seperti versi klasik dan ketat yang pernah dilihat sebelumnya. Itu karena Jamie Lloyd, yang menerapkan pendekatan minimalis dan sederhana pada karya klasik yang kaku seperti Cyrano de Bergerac, The Seagull, dan A Doll’s House.

Romeo and Juliet digambarkan sebagai visi baru yang menarik dari kisah abadi Shakespeare tentang pembuat kata, sajak, pecinta, dan pejuang. Ini adalah produksi Shakespeare pertama Lloyd sejak ia mementaskan Richard III di Trafalgar Studios pada 2014, dengan Martin Freeman sebagai pemeran utama.

Tom Holland Main Teater Sejak Remaja

Aktor 27 tahun ini terkenal karena peran utamanya dalam franchise film Spider-Man. Baru-baru ini, dia berperan sebagai bintang serial terbatas Apple TV+ The Crowded Room.

Tom Holland sebenarnya memulai bisnis pertunjukannya di panggung, ketika pada usia 11 tahun. Dia bagian pendukung dalam produksi West End Billy Elliot: The Musical. Dia akhirnya mengambil peran utama.

