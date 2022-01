Spider-Man: No Way Home Jadi Film Keenam Terlaris di Dunia, Raup Rp 24,2 Triliun

Poster film Spider-Man: No Way Home. Dok. Marvel Studios.

TEMPO.CO, Jakarta - Spider-Man: No Way Home menjadi film terlaris peringkat enam di seluruh dunia. Spider-Man: No Way Home meraup pendapatan mencapai 1,69 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 24,2 triliun.

Dikutip dari Variety pada Senin, 24 Januari 2022, angka tersebut berhasil melewati pendapatan Jurassic World sebesar Rp 1,67 miliar dolar AS atau Rp 23,9 triliun dan The Lion King dengan 1,66 miliar dolar AS atau Rp 23,7 triliun.

Terlepas dari kekhawatiran terhadap pandemi Covid-19 terutama varian Omicron, Spider-Man: No Way Home tetap berhasil menjadi kekuatan box office di seluruh dunia. Urutan lima film terlaris di atas Spider-Man: No Way Home adalah Avatar, Avengers: End Game, Titanic, Star Wars: The Force Awakens, dan Avengers: Infinity War.

Pekan lalu, peringkat Spider-Man: No Way Home di box office Amerika Utara disalib oleh Scream. Film terbaru dari Paramount Pictures ini telah menggeser Spider-Man: No Way Home yang berada di posisi puncak selama beberapa pekan, menurut laporan pengamat industri Exhibitor pada Minggu, 16 Januari 2022.

Secara global, Spider-Man: No Way Home menjadi film pertama di era pandemi Covid-19 yang berhasil tembus hingga 1 miliar dolar AS di box office seluruh dunia. Film yang Tom Holland ini mencetak rekor di box office Korea Selatan sejak hari pertama penayangan, Rabu, 15 Desember 2021.

Pihak Marvel Stuidos telah mengkonfirmasi Spider-Man 4 tengah dalam persiapan produksi. "Amy (produser eksekutif Sony), saya, Disney dan Sony sedang membicarakannya (Spider-Man 4), kami secara aktif mulai mengembangkan ke mana arah cerita selanjutnya yang saya hanya katakan langsung karena saya tidak ingin penggemar mengalami trauma perpisahan seperti apa yang terjadi setelah Far From Home (2019). Itu tidak akan terjadi kali ini," kata Feige dalam wawancara bersama New York Times, dikutip pada Sabtu, 18 Desember 2021.

Menurut Deadline, Spider-Man: No Way Home menjadi satu-satunya film box office yang tidak masuk BAFTA View untuk musim penghargaan British Academy Film Awards tahun ini. Spider-Man: No Way Home tidak memenuhi kriteria kelayakan untuk penghargaan film 2022 dan tidak memenuhi syarat untuk masuk.

