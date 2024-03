6 Remake Film King Kong yang Selalu Hadir di Setiap Generasi Sejak 91 Tahun Lalu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pembuatan film King Kong perdana pada 1933 menggabungkan live-action dengan stop-motion. Beberapa pertarungan dalam film dilakukan dengan stop-motion yang menggunakan model untuk diubah posisinya setelah setiap melakukan gerakan berbeda. Saat sedang emosi, ada enam pria di dalam King Kong yang menjalankan 85 motornya. Selain itu, sebagian besar pertarungan yang dilakukan King Kong difoto dalam miniatur.

Dilansir On This Day, awalnya, karakter King Kong dikembangkan oleh Merian C. Cooper yang terinspirasi dari buku-buku fauna Afrika sejak kecil. Awalnya, karakter King Kong dibuat dengan karet busa, lateks, dan bulu kelinci. Pembuatan film King Kong perdana ini juga menggabungkan live-action dengan stop-motion.

Setelah tayang perdana di New York pada 2 Maret 1993, film ini rilis dan sukses menarik banyak penggemar. Penayangan perdana tersebut laku keras hingga 7 April 1993 dan banyak yang memuji efek khusus serta aksi stop-motion digunakan dalam film tersebut.

Sampai saat ini, film King Kong telah mengeluarkan remake dengan teknik pembuatan terbaru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Berikut adalah enam film remake King Kong setelah penayangan perdananya dengan tambahan kisah berbeda sesuai generasi, yaitu:

1. King Kong Vs. Godzilla (1962)

Studio Jepang Toho menghidupkan kembali kera besar untuk melihatnya bertarung melawan goliat lain, yaitu Godzilla. Kong dan Godzilla dianimasikan oleh aktor dengan kostum seluruh tubuh. Pertarungan Kong dan Godzilla mencapai puncaknya di atas Gunung Fuji, Jepang. Film ini pun berhasil meraih kesuksesan besar di box office.

2. King Kong Escape (1967)

Lima tahun setelah bertarung melawan Godzilla, Studio Jepang Toho membawa Kong kembali bertarung. Pada film ini, Kong berduel dengan robot yang dirancang oleh Dr. Who bernama Mechani-Kong. Robot hasil rancangan ini tampak seperti kera layaknya Kong.

3. King Kong (1976)

King Kong pada 1976 merupakan pembuatan ulang film King Kong 1933 yang memperbarui sesuai zaman. Pada film ini, Kong tidak diusik oleh kru film, tetapi perusahaan minyak yang membawanya ke Kota New York. Film ini menjadi hits besar ketika pertama kali rilis yang memastikan Kong masih memiliki banyak penggemar.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

4. King Kong (2005)

Kong diadaptasi sesuai dengan era perlakuan kontemporer dalam film King Kong pada 2005. Film ini dianggap sebagai remake kedua dari film King Kong 1933. Film ini dibintangi oleh Naomi Watts sebagai Ann Darrow dan Jack Black sebagai Carl Denham. Film ini mengumpulkan banyak pujian kritis selama tahun rilisnya. Bahkan, King Kong pada 2005 masuk dalam kategori lima film terlaris di seluruh dunia tahun tersebut, seperti dikutip Screenrant.

5. Kong: Skull Island (2017)

MonsterVerse yang telah memproduksi film Godzilla dan King Kong merilis Kong: Skull Island. Film ini menceritakan tentang sekelompok ilmuwan yang melakukan perjalanan ke Skull Island selama Perang Vietnam pada 1973. Adapun, pemain yang membintangi film ini, antara lain Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, dan John Goodman.

6. Godzilla Vs Kong (2021)

MonsterVerse menawarkan beberapa visual paling menakjubkan sesuai perkembangan zaman dalam Godzilla vs. Kong. Film ini masih menceritakan tentang kisah pertarungan Godzilla Vs Kong yang berdampak pada kehancuran kora. Film ini berhasil memukau penonton dan kritikus dengan memuncaki peringkat box office di seluruh dunia.

RACHEL FARAHDIBA R I RISMA DAMAYANTI

Pilihan Editor: 91 Tahun Film King Kong, Kera Raksasa yang Hidup Dalam Sinema Sampai Sekarang