Belasan Film dan Serial Tayang di Lionsgate Play Mulai Februari 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Lionsgate Play hadirkan berbagai pilihan film dan serial eksklusif terbaru selama bulan Februari 2022. Reality show seperti Love Island UK Season 7 dan drama komedi Zoey's Extraordinary Playlist Season 2 tayang bulan ini dalam rangka menyambut Hari Valentine.

Serial drama Spanyol The Pier yang dibintangi oleh Alvaro Morte, Veronica Sanchez, dan Irene Arcos serta serial original asal India, Jugaadistan juga tak ketinggalan hadir bulan ini. Semua serial tersebut akan dirilis setiap pekan secara berkala di Lionsgate Play.

"Kami ada tema setiap bulan. Bulan ini film-film kami bertemakan tentang cinta dan juga ada Imlek. Jadi film-film yang sudah kami pilihkan bertemakan seputar itu. Ada film Asia hingga film komedi romantis," kata Karina Mahadi, Content Manager Lionsgate Play Indonesia, dalam konferensi pers virtual yang digelar mereka pada Selasa, 8 Februari 2022.

Zoey's Extraordinary Playlist Season 2 bercerita tentang Zoey Clarke yang secara magis dapat mendengar keinginan mendalam dari seseorang melalui lagu-lagu populer. Tiba-tiba orang asing, teman, rekan kerja dan keluarga secara tidak sadar menyanyikan perasaan mereka hanya kepadanya. Tentunya keabsurdan terjadi, dari sini drama komedi ini berjalan. Bagi kamu yang suka musik populer, akan ada banyak kejutan di dalam serial ini.

Love Island UK merupakan reality show di mana para perempuan dan laki-laki lajang akan mencari cinta di sebuah pulau. Di musik ketujuh ini, Love Island berlangsung di Mallorca, Spanyol.

The Pier, pemenang serial drama terbaik MiM Series Awards 2019 ini bercerita tentang arsitek terkenal, Valencia yang hidupnya terkoyak karena rahasia yang ditinggalkan oleh suaminya yang baru saja meninggal, Óscar. Ia menemukan bahwa ada perempuan lain di hidup suaminya dan memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya suaminya.

Tidak hanya serial, Lionsgate Play juga menambahkan koleksi film terbaik dengan bintang-bintang Hollywood favorit setiap bulannya. Beberapa rekomendasi film romantis antara lain, Long Shot, Mr. Right, dan After. Ada pula black comedy crime thriller, A Simple Favor yang dibintangi Blake Lively, Anna Kendrick dan Henry Golding. Sementara untuk film laga ada The Forbidden Kingdom mempertemukan Jackie Chan dan Jet Li. Film Box Office ini merupakan film silat buatan Amerika yang dianggap sukses.

Film Chef yang disutradarai, ditulis dan dibintangi oleh Jon Favreau juga akan hadir di Lionsgate Play bulan ini. Film yang berkisah seputar makanan ini menempatkan Jon Favreau seorang chef yang kehilangan pekerjaannya dan harus membuka food truck bersama anaknya. Film ini dibintangi oleh Sofía Vergara, John Leguizamo, Scarlett Johansson, Oliver Platt, Bobby Cannavale, dan Dustin Hoffman.

Beberapa film komedi yang dibintangi aktor ternama Hollywood, Adam Sandler dan Tom Hanks yang akan tayang bulan ini adalah The Cobbler dan A Hologram for the King. Lionsgate Play juga menghadirkan film keluarga yang cocok untuk disaksikan oleh anak-anak saat akhir pekan, yaitu film animasi Little Prince.

