Film Iko Uwais hingga Jennifer Lopez Tayang di Lionsgate Play Januari 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan streaming Lionsgate Play menghadirkan berbagai film dan serial aksi hingga horor di bulan ini. Film trilogi Has Fallen yang dibintangi aktor ternama Mark Wahlberg, Mile 22 yang menghadirkan aktor asal Indonesia Iko Uwais, hingga film Hustlers yang dibintangi Jennifer Lopez akan tayang di Liosgate Play.

Content Manager Lionsgate Play, Karina Mahadi mengakui bahwa tayangan bulan ini akan didominasi oleh film aksi terbaik yang sangat diminati oleh para pelanggannya. "Lionsgate banyak memproduksi film aksi. Lionsgate menayangkan film-film terbaik Box Office makanya kita hadirkan film-film aksi terbaik juga," kata Karina saat konferensi pers virtual pada Rabu, 12 Januari 2022.

Berikut adalah sinopsis film dan serial yang akan tayang di Lionsgate Play pada Januari 2022:

1. Vigil

Serial drama yang terdiri dari enam episode ini menghadirkan kisah kepolisian Inggris. Hilangnya kapal pukat nelayan Skotlandia secara misterius dan kematian di kapal selam nuklir Trident membawa polisi ke dalam konflik dengan Angkatan Laut dan layanan keamanan Inggris. Serial drama karya Tom Edge ini dibintangi oleh tiga aktor ternama, Suranne Jones, Rose Leslie, dan Shaun Evans.

2. Hustlers

Film ini terinspirasi dari artikel New York Magazine yang viral tentang sekelompok mantan karyawan klub penari tiang atau pole dance, bersatu mengambil keuntungan dari para klien mereka yang berasal dari Wall Street. Hustlers masuk ke dalam 80 nominasi berbagai penghargaan film internasional dan berhasil memenangkan 24 penghargaan, termasuk di Golden Globe. Film karya Lorene Scafaria ini dibintangi oleh Jennifer Lopez, Lili Reinhart, Constance Wu, Keke Palmer, Julia Stiles, Lizzo, dan Cardi B.

3. Has Fallen

Serial thriller aksi asal Amerika Serikat ini terdiri dari tiga film, Olympus Has Fallen, London Has Fallen, dan Angel Has Fallen. Dalam Olympus Has Fallen dikisahkan seorang mantan agen rahasia menyelamatkan Presiden Amerika Serikat yang diculik dan para sandera lainnya di Gedung Putih. London Has Fallen menghadirkan kisah penyelamatan diri agen rahasia dari seorang teroris yang menyerang seluruh pemimpin dunia saat menghadiri pemakaman Perdana Menteri Inggris yang meninggal secara misterius.

Masih tentang misi penyelamatan, Angel Has Fallen mengisahkan agen rahasia yang kembali ditugaskan untuk kembali melindungi Presiden Amerika Serikat. Namun agen tersebut dijebak dan dituduh melakukan percobaan pembunuhan terhadap presiden. Ia harus menghindari agennya sendiri dan FBI saat mencoba mengungkap ancaman sebenarnya. Ketiga film ini dibintangi oleh Gerard Butler sebagai Mike Banning yang merupakan agen rahasia dan Morgan Freeman sebagai Allan Trumbull.

4. Mile 22

Film thriller karya sutradara Lone Survivor ini dibintangi aktor Indonesia, Iko Uwais. Dalam film Hollywood keempatnya ini, Iko Uwais berperan sebagai Li Noor, seorang polisi yang memiliki informasi penting yang dapat menyelamatkan banyak orang. Iko Uwais beradu akting dengan Mark Wahlberg yang berperan sebagai James Silva, seorang agen CIA. Dibantu oleh tim komando taktis rahasia, Silva harus mengambil dan mengangkut aset yang menyimpan informasi mengancam jika ke Mile 22 untuk ekstrasi sebelum musuh mendekat.

5. Patriots Day

Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini dibintangi oleh Mark Wahlberg. Film ini mengisahkan tentang kasus pengeboman di Boston, Massachusetts pada 15 April 2013. Sersan Polisi, Tommy Saunders (Mark Wahlberg) bersama FBI bergabung untuk mengatasi serangan tersebut.

6. Child's Play

Film horor ini mengisahkan seorang ibu, Karen (Aubrey Plaza) membeli boneka untuk putranya yang berusia 13 tahun sebagai hadiah ulang tahun. Boneka berteknologi tinggi itu bernama Chucky. Namun, tanpa disadari peristiwa mengerikan mengikuti ketika boneka itu.

7. Her

Film drama romantis fiksi ilmiah asal Amerika Serikat ini dibintangi oleh Joaquin Phoenix. Film ini mengikuti kisah Theodore Twombly (Joaquin Phoenix), seorang penulis yang kesepian, setelah bercerai dengan istrinya, Catherine (Rooney Mara). Kemudian ia mengembangkan hubungan dengan Samantha (Scarlett Johansson), seorang asisten virtual kecerdasan buatan yang dipersonifikasikan melalui suara wanita. Film ini juga dibintangi oleh Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, dan Chris Pratt.

8. Polaroid

Film horor ini mengisahkan tentang Bird Fitcher (Kathryn Prescott), seorang siswi SMA yang menemukan sebuah kamera Polaroid. Ia tidak menyadari rahasia gelap yang ada dalam kamera tersebut dan membuatnya dalam situasi bahaya. Ia mendapatkan kenyataan bahwa siapapun yang di foto oleh kamera itu akan menemui akhir yang targis.

9. The Cave

Film yang diangkat berdasarkan kejadian nyata saat tim sepak bola remaja Thailand terjebak di sebuah goa. Penyelamatan dramatis yang mendapatkan sorotan dari masyarakat seluruh dunia ini melibatkan para ahli dan mancanegara.

