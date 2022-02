Banyak Permintaan, Kukira Kau Rumah akan Tayang di Malaysia, Singapura, Brunei

TEMPO.CO, Jakarta - Film Kukira Kau Rumah akan tayang di bioskop-bioskop di tiga negara tetangga, yakni Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Diputarnya film itu ke tiga negara ASEAN itu menyusul derasnya permintaan dari netizen sana yang membaca keseruan para penonton di Twitter dan setelah melihat trailernya.

"We heard you! Kukira Kau Rumah is coming to Malaysia, Singapore & Brunei! See you soon," tulis Prilly Latuconsina, pemeran Niskala, yang mengalami masalah kesehatan mental di Kukira Kau Rumah, sekaligus produser film itu di halaman Instagramnya, Ahad, 6 Februari 2022.

Kemarin, akun yang membahas film di Malaysia, All About Film bahkan sudah mengkonfirmasi rencana tayang di negara itu. "COMING SOON!!! KUKIRA KAU RUMAH will release in Malaysia, soon," cuitnya.

Tujuh jam lalu, Umay Shahab yang menjajal debutnya sebagai sutradara mencuitkan hal serupa, tujuh jam lalu. "Kukira Kau Rumah goes to Malaysia, Singapore, Brunei. Confirmed," cuitnya.

Poster film Kukira Kau Rumah. Foto: Instagram Prilly Latuconsina.

Umay, yang dulu dikenal sebagai aktor cilik, merasa bersyukur filmya mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Dalam tiga hari penayangannya di bioskop tanah air, film ini sudah terjual 409.347 tiket.

Masyarakat yang sudah menontonnya ramai-ramai memberikan tanggapannya dan mengapresiasi Kukira Kau Rumah yang dinilai berani membawa persoalan kesehatan mental di film remaja ini. Kebanyakan penonton memberikan kesaksian menjadi lebih waspada dalam masalah kesehatan mental setelah melihat film ini.

Apresiasi yang bermunculan di Twitter inilah yang memancing keingintahuan netizen di tiga negara tetangga itu untuk menonton Kukira Kau Rumah di negara mereka. "Nak tengok Kukira Kau Rumah," cuit @Ikashafa****. "Kukira Kau Rumah ni lelebih lak orang hype sekali kang, aku nengok tak best siap memasing," cuit @arfaz***.

