Kukira Kau Rumah Ditonton Lebih dari 51 Ribu Orang di Hari Pertama Tayang

TEMPO.CO, Jakarta - Film Kukira Kau Rumah mencuri perhatian masyarakat sejak hari pertama tayang di bioskop pada Kamis, 3 Februari 2022. Film yang dibintangi Prilly Latuconsina dan Jourdy Pranata ini berhasil menjual lebih dari 51 ribu tiket di hari pertama penayangannya.

Melihat antusiasme masyarakat yang begitu besar di tengah pandemi ini membuat Prilly Latuconsina begitu terharu. "TERHARU 51.379 orang sudah menonton Kukira Kau Rumah di hari pertama tayang!" tulis Prilly di Instagram pada Jumat, 4 Februari 2022.

Sebagai pemeran utama sekaligus produser film Kukira Kau Rumah, Prilly sangat berterima kasih kepada para penonton yang telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan karya terbarunya ini. Terlebih, Prilly menerima banyak respon positif dari para penonton di media sosial usai menyaksikan Kukira Kau Rumah.

"TERIMA KASIH YAAA SEMUANYAAAAA!!! bener-bener terharuuuu banget! gak nyangka sampai kesini! apalagi ngeliat semua sosial media isinya Kukira Kau Rumah dan kebanyakan isinya respons positive!" tulis Prilly. "Yang belum lihat kisah Pram dan Niskala di bioskop, yuk nonton hari ini. Siapkan tisu, ya!"

Film Kukira Kau Rumah merupakan debut aktor muda, Umay Shahab sebagai sutradara. Sama seperti Prilly, Umay juga menunjukkan reaksinya saat mengetahui film perdana yang disutradarainya ini telah disaksikan lebih dari 51 ribu orang di hari pertama. "Aku cuma mau bilang satu kata 'makasih'," tulis Umay dilengkapi dengan emotikon menangis di Instagram. "We did it broo!!!" tulis Prilly di kolom komentar.

Para sahabat mereka dari dunia hiburan juga ikut bangga dan senang atas pencapaian film Kukira Kau Rumah ini. "GOOKKKKIILLLLLLLLL," tulis Angga Yunanda. "Kereeeeen umaaaay," tulis Febby Rastanty. "Bangga banget!!" tulis Vidi Aldiano.

Film Kukira Kau Rumah menceritakan tentang Niskala (Prilly Latuconsina), pengidap bipolar yang diam-diam kuliah untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa ia juga bisa berprestasi. Kehidupan Niskala berubah setelah bertemu dengan Pram (Jourdy Pranata), seorang musisi yang merasa kesepian setelah ayahnya meninggal dan sang ibu sibuk bekerja. Keduanya semakin dekat dan sampai akhirnya Pram tahu kondisi Niskala hingga muncul konflik dengan ayah Niskala.

