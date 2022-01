Rahasia Sukses Kim Nam Gil sebagai Criminal Profiler di Through The Darkness

Kim Nam Gil dalam drama Korea Through The Darkness. Dok. Viu.

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Through the Darkness mengangkat misteri dunia kriminal tentang proses memecahkan kasus-kasus kejahatan yang rumit. Aktor Kim Nam Gil berperan sebagai seorang profiler bernama Song Ha Young yang berusaha menemukan pelaku atau petunjuk dalam memecahkan kasus agar korban mendapatkan keadilan.

Detektif Kook Young Soo yang diperankan oleh Jin Seon Kyu adalah penggagas utama terbentuknya tim bidang Analisis Perilaku Kriminal di Kepolisian Seoul. Sejak awal berniat membentuk tim ini, Young Soo sudah ingin merekrut Song Ha Young sebagai anggotanya. Alasannya, Young Soo melihat potensi Ha Young untuk menjadi criminal profiler dari sikap yang ditunjukkannya selama menyelidiki kasus kejahatan.

Berikut lima sikap Ha Young (Kim Nam Gil) yang membuatnya bisa sukses menjadi criminal profiler dalam Through the Darkness.

1. Sensitif dan berempati

Sikap Ha Young sejak kecil ini diperlihatkan pada episode pertama. Ketika kecil Ha Young tanpa sengaja terjatuh ke danau dan melihat mayat seorang wanita yang ditenggelamkan. Tetapi bukannya ketakutan melihat mayat, Ha Young malah merasa kasihan. Setelah mayat itu diangkat, Ha Young kecil mendekat dan menutupi kaki wanita itu supaya tidak kedinginan.

Sikap sensitif dan penuh empati ini juga ditunjukkannya saat dewasa dan menjadi detektif. Setiap kali ada kasus kejahatan, terutama pembunuhan, Ha Young selalu menemui keluarga korban terlebih dahulu untuk mulai penyelidikan secara mendalam. Lewat keluarga korban, dia berusaha memahami korban secara pribadi sehingga mendapat informasi lebih tentang keseharian dan kebiasaan mereka.

Perhatian yang diperlihatkannya kepada keluarga korban, membuat mereka mau cerita secara terbuka kepada Ha Young. Ha Young bisa menunjukkan empati, sehingga membuatnya lebih manusiawi daripada kebanyakan polisi yang menginterogasi korban dan keluarga seperti pelaku kejahatan.

2. Keras kepala

Saat Young Soo membicarakan soal tim Analisis Perilaku Kriminal pada atasannya, dia langsung menyebutkan nama Ha Young sebagai anggota tim yang paling diincar. Alasannya, Ha Young lebih keras kepala daripada dia. Mendengar hal ini, atasan dan rekan-rekan Young Soo langsung yakin bahwa Ha Young adalah polisi yang rumit, karena sampai bikin Young Soo merasa kalah keras.

Memang tidak salah perkiraan ini, karena atasan langsung Ha Young saja sampai naik darah terus menghadapi detektif ini. Jika belum merasa puas akan hasil penyelidikannya, Ha Young tidak akan berhenti sampai menemukan bukti yang kuat untuk menangkap pelaku.

Maka, meskipun atasannya menyuruh berhenti karena sudah ada tersangka yang tertangkap, Ha Young mengabaikannya karena dia merasa pelaku sebenarnya masih berkeliaran. Dia bahkan tidak peduli jika harus melawan atasan, melanggar aturan, dan nama baiknya jelek demi mendapatkan kebenaran.

3. Pantang menyerah

Ha Young adalah polisi paling pantang menyerah di antara rekan-rekannya yang lain. Ketika menemukan jalan buntu, dia tidak akan berhenti mencari, melainkan berusaha mencari jalan keluar. Di saat bingung sekalipun, dia tetap mencoba mencari jawaban atas semua pertanyaan di kepalanya.

Saat tidak menemukan petunjuk di TKP, maka dia memperluas daerah penyelidikan ke tempat lain yang berhubungan dengan korban dan tersangka. Ketika dia kekurangan alat dan data penyelidikan, dia tidak segan menghubungi orang-orang yang bisa membantunya. Meskipun, orang tersebut berada di luar jangkauan atau yang tidak boleh dia temui.

4. Tenang dan berwajah datar

Ini juga kelebihan Ha Young yang membuat Young Soo iri. Ha Young sangat tenang dalam menghadapi segala macam keadaan. Menangkap basah penjahat sedang beraksi, dia dengan tenang menegurnya, tanpa takut diserang. Ketika sedang mewawancara pembunuh berdarah dingin pun wajahnya tetap datar tanpa emosi. Meskipun, penjahat itu sudah memprovokasi untuk membuatnya marah.

Saat Ha Young kecil, psikolog khawatir akan perkembangan mentalnya karena sangat andal menyembunyikan emosi. Tapi, setelah Ha Young menjadi detektif, muka datar dan ketenangannya ini sangat membantu penyelidikan, terutama saat wawancara pelaku yang berusaha membaca emosi para penyidik.

Selain dengan pelaku, ketenangannya ini juga berguna dalam menghadapi rekan kerja dan atasan yang berusaha menjatuhkannya, serta media yang bisa mengganggu jalannya penyelidikan. Alasannya, wajah datar Ha Young sulit ditebak dan terkadang bikin yang melihatnya jadi terintimidasi.

5. Insting yang kuat

Hal lain yang dikagumi Young Soo dari Ha Young adalah instingnya yang kuat. Dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan yang berat, Ha Young tidak diberi buku petunjuk. Dia melakukan dan memikirkan sendiri langkah-langkah penyelidikan hanya dengan mempercayai instingnya.

Instingnya itu terbukti sangat kuat, karena hampir semua langkah yang dia ambil selalu mengarahkan dia menuju petunjuk terbaru. Ha Young pun sangat percaya pada sama instingnya ini hingga dia tidak pernah absen untuk mengikutinya, meski terkadang mengarah ke tempat yang berbahaya.

Instingnya ini juga membuat dia jadi sosok yang open minded. Ha Young selalu melihat peristiwa dan keadaan dari berbagai macam sisi sehingga dia bisa menilai secara objektif dan tidak menghakimi.

Through the Darkness tayang di Viu mulai Sabtu, 15 Januari 2022. Serial yang diangkat dari novel karya Kwon Il Yong dan Go Na Moo ini akan menyoroti kisah profiler pertama Korea Selatan berlatar di akhir tahun 1990-an.

