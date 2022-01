Enam Film dan Drama Korea yang Tayang Januari 2022 di Viu, Termasuk Ghost Doctor

TEMPO.CO, Jakarta - Viu menghadirkan sejumlah drama dan film penuh warna dengan berbagai cerita mengejutkan dan bintang-bintang ternama. Mulai dari drama dengan yang dibintangi Rain dan Kim Bum, film thriller – action dari Gong Yoo dan Kim Woo Bin, hingga film dari Song Seung Heon bertema komedi yang cocok disaksikan bersama keluarga.

Berikut sinopsis enam drama dan film Korea terbaru yang tayang di Viu:

1. Ghost Doctor

Drama terbaru dari bintang Hallyu, Rain dan Kim Bum ini tayang di Viu mulai Selasa, 4 Januari 2022 setiap Selasa dan Rabu. Drama medis dengan sentuhan fantasi ini berpusat pada dua dokter yang sangat berbeda dalam latar belakang, keterampilan, dan kepribadian. Namun, satu peristiwa tak terduga membuat mereka menggabungkan tubuh dan jiwa.

Mereka adalah dokter toraks jenius Cha Young Min (Rain) dan dokter residen dari keluarga kaya, Go Seung Tak (Kim Bum). Selain mereka, cerita semakin seru dengan kehadiran Jang Se Jin (Uee), mantan pacar Cha Young Min dan Oh Soo Jung (Son Naeun Apink), dokter magang yang percaya hantu.

2. Through the Darkness

Drama thriller terbaru dari Kim Nam Gil ini tayang di Viu mulai Sabtu, 15 Januari 2022. Serial yang diangkat dari novel karya Kwon Il Yong dan Go Na Moo ini akan menyoroti kisah profiler pertama Korea Selatan.

Berlatar di akhir tahun 1990-an, Song Ha Young (Kim Nam Gil) adalah seorang profiler yang berjuang untuk menganalisis lebih dalam dan membaca hati para pembunuh berantai pada saat kata "profiling” belum ada. Ia memiliki tim yang handal, beranggotakan Gook Young Soo (Jin Sun Kyu) pemimpin tim dari tim Analisis Perilaku Kriminal dan detektif legendaris Yoon Tae Goo (Kim So Jin) yang piawai dalam dunia penanganan kejahatan dengan kekerasan.

3. The Con Artist

Kim Woo Bin akan menjelma sebagai pembobol ulung dalam The Con Artist. Ia akan beradu akting dengan aktor senior Ko Chang Seok yang juga tidak diragukan lagi kemampuan aktingnya.

Cerita The Con Artists berpusat pada Ji Hyeok (Kim Woo Bin), seorang pembobol brankas elit dan pemalsu handal yang bekerja bersama Koo In (Ko Chang Seok). Koo In kemudian memperkenalkannya kepada Jong Bae (Lee Hyun Woo), seorang peretas elit. Mereka berencana mencuri berlian berharga dalam brankas di sebuah toko perhiasan kelas atas, bersama Presiden Jo (diperankan oleh Kim Young Chul).

Namun ternyata, Presiden Jo juga sedang mencari pembobol brankas elit demi melancarkan aksinya mencuri jutaan dolar yang disimpan di dalam area pabean Korea di Incheon, Korea Selatan. Untuk mengetahui apa yang terjadi selanjutnya dan apakah mereka justru bekerja sama dengan targetnya, saksikan The Con Artists di Viu mulai Sabtu, 8 Januari 2022.

4. The Suspect

Drama dan film Korea yang dibintangi Gong Yoo memang tidak pernah ada yang mengecewakan, termasuk The Suspect yang akan tayang di Viu mulai Rabu, 12 Januari 2022. Berperan sebagai mata-mata Korea Utara dengan pesonanya yang ‘garang’ mengantarkan Gong Yoo menjadi pemenang Top Excellence Award dalam ajang 22nd Korea Culture and Entertainment Awards dan meraih penghargaan 34th Korean Associaton of Film Critics Awards.

Dikisahkan seorang mata-mata Korea Utara, Ji Dong Cheol (Gong Yoo) ditinggalkan oleh pemerintah Korea Utara selama misi. Ia kemudian membelot ke Korea Selatan dan bekerja menjadi seorang supir dari CEO konglomerat besar. Suatu ketika, bos Dong Cheol meninggal dan dia justru dijebak menjadi tersangka utama dengan segala bukti palsu yang menjeratnya. Dong Cheol pun bertekad membersihkan namanya sekaligus balas dendam untuk menangkap pelaku sebenarnya.

5. Tunnel

Ha Jung Woo terjebak dalam reruntuhan seorang diri dalam film Tunnel. Ketegangan sepanjang film ini berhasil membawa Tunnel mendapat dua penghargaan dalam ajang 37th Blue Dragon Film Awards dan 22nd Chunsa Fim Awards.

Tunnel berkisah tentang Lee Jung Soo (Ha Jung Woo) yang berencana pulang karena putrinya sedang ulang tahun. Namun, hal tak terduga terjadi saat Lee Jung Soo mengemudi melalui terowongan melintasi gunung. Seketika, terowongan itu runtuh. Tepat ketika dia tersadar, Jung Soo menemukan dirinya terjebak dalam mobil yang sudah terkubur di bawah ribuan ton beton dan puing-puing. Hanya bermodalkan ponsel, dua botol air, dan kue ulang tahun putrinya, Jung Soo harus berjuang bertahan hidup. Tunnel tayang di Viu mulai Rabu, 19 Januari 2022 mendatang.

6. Wonderful Nightmare

Film Wonderful Nightmare ini diperankan oleh bintang veteran Uhm Jung Hwa dan Song Seung Heon. Kisah kocak dengan sentuhan komedi membuat serial ini sayang untuk dilewatkan begitu saja.

Karena kesalahan administrasi di surga, seorang pengacara sukses, Yeon Woo (Uhm Jung Hwa), meninggal. Untuk menebus kesalahan, Yeon Woo mendapat kesempatan hidup kembali tetapi bukan dengan kehidupan lamanya. Ia mulai menjalani hidup baru sebagai seorang ibu rumah tangga biasa selama sebulan.

Di saat Yeon Woo mulai merasakan kasih sayang keluarga bersama suami barunya Sung Hwan (Song Seung Heon) dan putrinya, Ha Neul (Seo Shin Ae), petugas akhirat datang dan memperingatkan bahwa waktunya tak lama lagi. Lantas, bagaimana kehidupan Yeon Woo selanjutnya. Wonderful Nightmare mulai tayang Rabu, 26 Januari 2022 di Viu.

