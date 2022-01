Belum Sepekan di Bioskop, Dear Nathan Thank You Salma Tembus 300 Ribu Penonton

Film Dear Nathan Thank You Salma. Dok. Rapi Films/Screenplays.

TEMPO.CO, Jakarta - Film Dear Nathan Thank You Salma mulai tayang di bioskop sejak Kamis, 13 Januari 2022. Dalam waktu enam hari penayangan, film arahan sutradara Kuntz Agus ini sudah mengumpulkan lebih dari 300 ribu penonton.

Film penutup trilogi Dear Nathan ini sebelumnya sudah mengumpulkan 104.117 penonton di hari kedua penayangannya. Para pemain tidak menyangka jika film Dear Nathan Thank You Salma bisa mendapatkan sambutan yang sangat baik dari penonton di tengah situasi pandemi saat ini.

“Senang sekali sudah ada 300 ribu lebih penonton bernostalgia dan bertumbuh bareng kita, dari film pertama hingga film terakhir. Ini menjadi bahan bakar baik di awal tahun 2022. Semoga makin banyak yang ke support film ini dengan nonton di bioskop ya," kata Jefri Nichol yang berpemeran sebagai Nathan, dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 19 Januari 2022.

Karena antusias penonton yang tinggi terhadap film produksi Rapi Films dan Screenplay Films ini, penambahan layar penayangan Dear Nathan Thank You Salma dilakukan di sejumlah kota di Indonesia. Di antaranya Jakarta, Bogor, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan kota-kota lainnya.

Film Dear Nathan Thank You Salma kembali dibintangi oleh Jefri Nichol yang berperan sebagai Nathan dan Amanda Rawles sebagai Salma. Film yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Erisca Febriani ini masih mengangkat kisah percintaan antara Nathan dan Salma.

Cerita dalam Dear Nathan Thank You Salma ditampilkan dengan lebih dewasa. Jika di dua film sebelumnya kedua tokoh utama masih berseragam SMA, kini keduanya sudah menjadi mahasiswa. Selain itu, bukan cuma tentang percintaan, di film ini juga mengangkat isu kekerasan seksual dan mendatangkan dua pemain baru yaitu Indah Permatasari sebagai Zanna dan Ardhito Pramono sebagai Afkar.

Baca juga: Bintangi Dear Nathan Thank You Salma, Jefri Nichol Ikut Tumbuh Bersama

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.