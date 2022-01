Dear Nathan Thank You Salma Hari ini Tayang di Bioskop Tanah Air

Film Dear Nathan Thank You Salma. Dok. Rapi Films/Screenplays.

TEMPO.CO, Jakarta - Film Dear Nathan Thank You Salma mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia pada Kamis, 13 Januari 2022. Penayangan film ini sekaligus menutup trilogi Dear Nathan, yang diadaptasi dari novel dengan judul sama karya Erisca Febriani.

Film ini masih diperankan oleh dua pemain utama lamanya, yakni Jefri Nichol sebagai Nathan dan Amanda Rawles sebagai Salma. Meski melanjutkan cerita dua film yang sebelumnya, Dear Nathan Thank You Salma memiliki sentuhan berbeda. Salah satunya, karakter di Dear Nathan Thank You Salma bertambah dewasa. Jika di film sebelumnya bercerita tentang kisah cinta Nathan dan Salma yang masih anak sekolahan, kini keduanya sudah mahasiswa.

Pertumbuhan karakter di film yang disutradarai Kuntz Agus itu membuat para pemain semakin bersemangat untuk kembali berakting di film ini. Termasuk Amanda Rawles, aktris yang memerankan karakter Salma. “Aku pikir ceritanya masih anak SMA lagi, tapi ternyata enggak, kan berarti karakter kita juga bertumbuh. Apalagi pemainnya tetap sama Jefri Nichol kan, semakin excited,” kata Amanda Rawles dalam siaran pers yang diterima Tempo, Kamis, 13 Januari 2022.

Perbedaan lainnya, dari segi cerita, Dear Nathan Thank You Salma mengangkat isu kekerasan seksual. Hal ini membuat Amanda Rawles kian tak sabar kembali memerankan karakter Salma. “Ketika ditawari film yang ketiga, setelah membaca skripnya dan membahas kekerasan seksual aku semakin tertarik,” kata dia.

Meski membawa isu yang berat, Sunil Samtani dari Rapi Films menggaransi Dear Nathan Thank You Salma ini tetap menjadi tontonan yang menghibur. “Kita mengungkapkan topik yang berbeda. Tapi tetap kita tidak lari dari romance yang selalu kita pertahankan di semua series Dear Nathan,” ujarnya.

Ia membuktikan saat dilakukan Special Screening di sebelas kota, Dear Nathan Thank You Salma diterima dengan baik oleh penonton yang merasa film itu menguras emosi mereka. Special Screening diadakan pada 9 Januari 2022 lalu di Karawang, Mojokerto, Purwokerto, Medan, Palembang, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Lampung, dan Makassar.

“Semoga di hari pertama tayang, film ini bisa sesuai dengan ekspektasi untuk semua yang sudah menunggu penutup Dear Nathan," kata Kuntz Agus. Menurut dia, di fim penutup ini, Dear Nathan Thank You Salma ini menyampaikan kisah cinta Nathan dan Salma yang terakhir kalinya dengan sempurna. Agar cerita makin seru, ada penambahan karakter di Dear Nathan Thank You Salma, yakni hadirnya tokoh Zanna yang diperankan Indah Permatasari dan Afkar oleh Ardhito Pramono.

