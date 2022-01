Park So Dam Tulis Surat untuk Penggemar Setelah Jalani Operasi Kanker Tiroid

Park So Dam. Foto: Instagram/@sodam_park_0908.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Park So Dam kembali menyapa para penggemarnya melalui surat yang ditulisnya sendiri setelah menjalani operasi kanker tiroid papiler. Surat yang ditulis secara spesial itu diunggah di Instagram pribadinya pada Selasa, 4 Januari 2022.

"Salam, ini Park So Dam. Empat musim telah berlalu dan musim dingin telah datang lagi dan aku merasa ini memberitahu kita bahwa kita harus memulai tahun baru lagi... Kalian telah bekerja sangat keras pada tahun 2021," tulis Park So Dam, dikutip dari Allkpop.

Perempuan 30 tahun ini juga mempromosikan film terbarunya, Special Cargo yang akan tayang perdana pada Rabu, 12 Januari 2022. Ia berharap film Special Cargo dapat diterima dengan baik oleh para penggemarnya."Saya berharap kebahagiaan itu secara khusus dikirimkan kepada Anda pada tahun 2022 dengan Special Cargo. Semoga tahunmu menyenangkan," tulisnya.

Pemeran dalam film Parasite ini mendoakan agar para penggemarnya juga selalu dalam kondisi sehat. Ia juga berharap bisa segera menyapa penggemarnya secara langsung. Park So Dam mengakhiri suratnya itu dengan ucapan Selamat Tahun Baru dan stiker berbentuk hati.

"Semoga kita sehat jasmani dan rohani. Aku waktu ketika aku dapat mengekspresikan hatiku secara langsung datang dengan cepat. Aku sangat merindukan kalian. Terima kasih. Selamat bersenang-senang. tahun yang diberkati. Selamat Tahun Baru," tulisnya.

Agensi Park So Dam, Artist Company mengumumkan perihal penyakit yang diidap artisnya itu pada Senin, 13 Desember 2021. Park So Dam dinyatakan mengidap kanker tiroid papiler setelah menjalani pemeriksaan kesehatan rutin dan telah menjalani operasi.

Park So Dam terpaksa tidak bisa hadir di berbagai kegiatan promosi film terbarunya, Special Cargo karena masih dalam masa pemulihan. Park So Dam mengaku kecewa tidak dapat hadir dan menyapa penggemarnya. "Karena Special Cargo yang telah lama ditunggu-tunggu akan segera tayang perdana, aktris Park So Dam sangat kecewa karena dia tidak bisa bersama dengan penggemar yang telah menunggu dan menunjukkan dukungan," kata Artist Company, dikutip dari Soompi.

