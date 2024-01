Lee Sun Kyun Mendapat Penghargaan Khusus dari Austin Film Critics Association

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mendiang aktor Lee Sun Kyun mendapatkan penghargaan khusus dari Austin Film Critics Association atau ACFA. Penghargaan itu diumumkan melalui blog resminya pada 11 Januari 2024.

Austin Film Critics Association didirikan pada tahun 2005. Penghargaannya dianggap sebagai salah satu penghargaan yang dapat memprediksi pemenang Academy Awards mendatang.

ACFA menganugerahi penghargaan tersebut sebagai penghormatan atas kariernya. "Untuk mengenang kehidupan dan karya Lee Sun-kyun," kata asosiasi tersebut dalam unggahannya.

Beberapa film-film yang dibintangi Lee Sun Kyun semasa hidupnya juga ditampilkan. Seperti Parasite tahun 2019, Sleep taun 2023 dan film yang belum dirilis Project Silence.

Perjalanan karier Lee Sun Kyun

Lee Sun Kyun memulai debutnya sebagai aktor pada tahun 2001. Dia dikenal secara global lewat Parasite, film pemenang Oscar 2019 yang disutradarai oleh Bong Joon Ho. Beberapa film yang dibintanginya antara lain, Paju, Helpless, A Hard Day, Sleep, dan Project Silence yang belum dirilis.

Selain film, istri Jeon Hye Jin itu juga dikenal lewat beberapa drama yang memenangkan hati penggemarnya. Seperti Cofffe Prince, Pasta, My Wife’s Having an Affair This Week, My Mister, Dr. Brain dan masih banyak lainnya.

Kematian tragis dan penyelidikan narkoba

Lee Sun Kyun ditemukan tewas dalam keadaan bunuh diri di dalam mobilnya pada 27 November 2023. Sebelum meninggal dia sedang dalam penyelidikan kasus narkoba sejak bulan Oktober.

Selama penyelidikan, aktor yang meninggal dalam usia 48 tahun itu, menjalani tes narkoba. Baik tes reagen sederhana maupun analisis rinci Institut Ilmu Forensik Nasional hasilnya negatif. Penyelidikan kasus tersebut pun dihentikan usai kematiannya.

Penyelidikan menyeluruh kematian Lee Sun Kyun

Baru-baru ini, sekitar 29 organisasi budaya dan seniman di Korea menuntut penyelidikan menyeluruh atas kematian Lee Sun Kyun. Aktor Kim Ui Song, Bong Joon Ho, penyanyi Yoon Jong Shin, dan sutradara Lee Won Tae membacakan pernyataan sebagai perwakilan.

"Menghadapi kematian malang aktor Lee Sun Kyun pada tanggal 27 Desember, kami sepakat bahwa hal seperti ini tidak boleh terulang kembali, dan kami mendesak otoritas investigasi untuk menyelidiki kebenaran secara menyeluruh" pernyataan asosiasi.

Asosiasi tersebut menuntut penyelidikan untuk melihat apakah ada masalah dengan keamanan investigasi polisi. Mereka juga mempertanyakan pemberitaan investigatif terhadap almarhum pada tahap penyidikan internal. Termasuk menuntut penghapusan konten yang tidak sesuai dengan fakta. Terakhir, mereka juga menutut perubahan undang-undang, teutama terkait pengungkapan kasus pidana dan melindungi hak asasi manusia terkait dengan investigasi.

STAR NEWS KOREA | KOREA JOONGANG DAILY

