5 Drakor tentang Kemiskinan, Semangat Untuk Bangkit dengan Cara yang Beragam

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam dunia hiburan Korea, sejumlah drakor mengangkat tema kemiskinan. Berbagai serial ini menghadirkan kisah-kisah yang menggugah perasaan tentang perjuangan hidup dan keinginan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dengan cara yang beragam.

Dilansir dari berbagai sumber, inilah 5 drama Korea tentang kemiskinan.

1. Parasite (2019)

Dikutip dari Cosmopolitan, Parasite membawa penonton mengenal para anggota keluarga Kim yang miskin, yang satu per satu mulai bekerja untuk keluarga Park yang super kaya. Kim secara perlahan memasuki kehidupan Park, mulai dari putra mereka Ki Woo yang memalsukan dokumen universitas untuk menjadi guru les, hingga putri mereka Ki Jeong yang berpura-pura menjadi terapis seni untuk bekerja dengan putra Park.

Ayah mereka, Ki Taek, berhasil menjadi sopir dengan cara yang licik, dan ibu mereka, Chung Sook, mendapatkan pekerjaan sebagai pengurus rumah dengan membuat Park percaya bahwa ART yang sebelumnya, Moon Gwang, menderita tuberkulosis. Konflik bermula ketika Moon Gwang kembali ke rumah keluarga Park saat mereka sedang berlibur, menciptakan kekacauan di dalam rumah.

2. The Golden Spoon (2022)

Dilansir dari Aisanwiki, drakor ini menceritakan kisah Lee Seung Cheon, seorang pelajar SMA dari keluarga miskin yang memiliki kebencian terhadap lingkungan kehidupannya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang menawarkan sendok emas dengan klaim bahwa dengan membelinya seharga tiga dolar, maka ia bisa menukar orangtuanya.

Lee Seung Cheon membeli sendok emas tersebut dan makan bersama temannya Hwang Tae Yong, yang ayahnya menjalankan perusahaan besar. Kehidupan Lee Seung Cheon berubah setelah itu.

3. Little Women (2022)

Dilansir dari Mydramalist, drakor ini mengisahkan tiga saudari yang memiliki hubungan erat dan tumbuh dalam kemiskinan. Cerita ini memperlihatkan kisah seru ketiganya yang terlibat dalam insiden besar dan berhadapan dengan keluarga terkaya di Korea.

Saat Oh In Joo sebagai saudari tertua berusaha melindungi keluarganya dengan uang, maka saudari kedua, Oh In Kyung, seorang reporter berita yang ingin tetap teguh pada prinsipnya. In Kyung mulai menggali kebenaran dari kasus misterius masa lalu. Semsntara itu, sang adik bungsu, Oh In Hye, dikelilingi oleh cinta kedua saudarinya dan berhasil masuk ke sekolah seni dengan bakat alaminya.

4. Chronicle of A Blood Merchant (2015)

Dilansir dari koreandrama.org, Chronicle of A Blood Merchant berlatar belakang tahun 1960-an pasca Perang Korea. Film ini mengisahkan Heo Sam Gwan, seorang pekerja pabrik tanpa uang maupun rencana, dan perjuangannya dengan realitas dan keluarganya.

Di desa tempat tinggalnya, para pria tidak bisa menikah sampai mereka mampu menjual darah mereka sendiri sebagai bukti kondisi kesehatan yang baik. Heo Sam Gwan akhirnya bisa menikahi Heo Ok Ran, wanita tercantik di desa.

5. Itaewon Class (2020)

Dilansir dari Mydramalist, Itaewon Class menceritakan tentang perjuangan hidup seorang mantan napi. Tidak ada yang bisa menghentikan seseorang yang memiliki tekad dan semangat untuk mencapai impian terbesarnya. Sae Ro Yi, seorang mantan narapidana yang berusaha mewujudkan mimpinya memiliki bar jalanan, menghadapi musuh kaya yang berusaha keras mencegah impian Sae Ro Yi menjadi kenyataan.

Setelah hidupnya terbalik karena dipecat dari sekolah dan kematian ayahnya, Sae Ro Yi membuka bar bernama "DanBam" di Itaewon dan bersama manajernya serta staf, berusaha meraih kesuksesan dan mencapai puncak yang lebih tinggi.

