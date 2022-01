Fuji Parodikan Cappadocia Layangan Putus, Thariq Halilintar Protes Sudah Ajak

TEMPO.CO, Jakarta - Fujianti Utami Putri atau Fuji, adik ipar Vanessa Angel bersama dengan Maharani Kemala. pemilik MS Glow membuat konten TikTok. Keduanya tak ketinggalan ikut membuat parodi percakapan Kinan dan Aris di web serial Layangan Putus, yang dibintangi Putri Marino dan Reza Rahadian.

"It's my dream, not her. My dream, Mas. No, no, kamu yang udah gila," kata Fuji memerankan gaya Kinan yang diperankan dengan sangat bagus oleh Putri Marino. Maharani yang berperan sebagai Aris, terlihat tergagap mendengar berondongan Fuji. Unggahan video ini diunggah di akun TikTok Fuji pada Ahad, 2 Januari 2022.

Bagian berondongan impian ke Cappadocia ke Turki yang diucapkan Kinan memang viral di mana-mana. Banyak selebgram ramai-ramai membuat parodi dan meme dengan kata kunci, It's my dream itu di Layangan Putus.

Fuji dan Thariq Halilintar membuat konten berdua. Foto: TikTok.

Melihat Fuji membuat parodi Cappadocia itu, Thariq Halilintar itu ikut menimpali di kolom komentar unggahan di akun TikTok adik mendiang Bibi Andriansyah itu. "Padahal aku udah ngajak ke Cappadocia," kata adik Atta Halilitar ini. Saat ini, Thariq bersama keluarga besarnya dan keluarga Anang Hermansyah berlibur di Turki sekaligus menggelar pertemuan keluarga besar.

Dalam beberapa konten, Thariq Halilintar memperlihatkan perasaannya menyukai Fuji. Saat di Turki, bersama Atta, Thariq sibuk mencari oleh-oleh untuk Fuji. Ia juga menyebut Fuji adalah keluarganya. Saat Thariq bersama Atta, Aurel, dan keluarga Anang hendak bertolak ke Turki, Fuji mengantarnya hingga ke bandara. Keduanya melenggang kalem dengan bergandengan tangan.

