17 Hari akan Berusia 100 Tahun, Bintang Golden Girls, Betty White Meninggal

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris dan komedian legendaris Amerika, Betty White meninggal pada Jumat pagi, 31 Desember 2021 sekitar pukul 9.30 waktu setempat atau menjelang perayaan tahun baru di Indonesia. Ia meninggal dalam damai di rumahnya di Los Angeles saat menjalani karantina. White meninggal hanya 17 hari sebelum usianya genap 100 tahun.

Kabar ini pertama kali diungkap secara eksklusif oleh TMZ yang terus memantau kondisi White. "Dia tidak ada sakit mendadak atau tengah berjuang menghadapi penyakit tertentu. Kami diberitahu bahwa dia diyakini meninggal karena sebab alami," kata seorang sumber yang dekat dengan White kepada TMZ.

Pada Jumat pagi, seluruh penanganan darurat langsung bersiaga di rumahnya. Sejak pandemi Covid-19, White amat jarang keluar rumah. Ia lebih suka mengkarantina diri di rumahnya. Terlihat seorang wanita penggemarnya mendatangi kediamannya begitu mendengar aktris yang dijuluki Gadis Emas Abadi di TV itu meninggal. Ia meletakkan bunga di depan rumah White sebagai penghormatan dan rasa duka.

Agensi dan teman dekat White, Jeff Witjas mengatakan kepada People bahwa dia selalu berpikir sahabatnya akan hidup selamanya. "Saya akan sangat merindukannya dan begitu juga dunia hewan yang sangat dia cintai," katanya.

Menurut Witjas, Betty tak pernah takut untuk meninggal karena dia selalu ingin bersama mendiang suamina, Allen Ludden. "Dia percaya akan bersamanya lagi." Allen Ludden meninggal pada 9 Juni 1981 karena kanker perut.

Menjelang ulang tahunnya yang ke-100, White melakukan wawancara terakhir dengan People. Dia mengungkapkan perasaannya menjelang usia seabad. "Saya sangat beruntung berada dalam kesehatan yang baik dan merasa sangat oke di usia ini," katanya. "Ini menakjubkan."

Ia menuturkan, menjadi seorang yang selalu optimistis dan sombong merupakan kunci kesehatan fisik dan mentalnya. "Saya mendapatkannya dari ibu saya, dan itu tidak pernah berubah," katanya. "Saya selalu menemukan hal yang positif."

Karier akting White bermula pada drama komedi situasi, Mary Tyler Moore di tahun 70-an dan The Golden Girls pada 1980-an. White menerima delapan Emmy Awards dalam berbagai kategori, tiga American Comedy Awards, tiga Screen Actors Guild Awards, dan sebuah Grammy Awards. Dia memiliki bintang di Hollywood Walk of Fame, dan merupakan penerima penghargaan Television Hall of Fame pada 1985.

Betty White dilahirkan pada 17 Januari 1922 di Oak Park, Illinois. Betty Marion White, nama aslinya, merupakan anak tunggal. Bersama kedua orang tuanya, Horace White dan Tess Curts White, Betty pindah ke Los Angeles. White gemar berkemah setahui sekali di Sierra Nevadas dengan komunitas pecinta binatang.

TMZ|PEOPLE

