Menang Best New Asian Artist MAMA 2021, Lyodra: Indah dan Beri Semangat Baru

Lyodra menang sebagai Best New Asian Artist Indonesia di Mnet Asian Music Awards atau MAMA 2021. Foto: Instagram/@lyodraofficial.

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Lyodra mengungkapkan rasa bahagianya setelah berhasil menang sebagai Best New Asian Artist Indonesia di ajang Mnet Asian Music Awards atau MAMA 2021 yang digelar di Korea Selatan pada Sabtu, 11 Desember 2021. Lyodra tidak menyangka perjuangannya di dunia tarik suara mendapatkan apresiasi begitu besar yang membuatnya semakin bersemangat.

"Omg, Praise The Lord. ini pencapaian sangat spesial dan benar-benar di luar ekspektasi aku bisa dapat MAMA Awards sebagai Best New Asian Artis. ini terasa begitu indah dan memberikan semangat baru," tulis Lyodra di Instagram pada Minggu, 12 Desember 2021.

Pencapaian barunya ini tidak lepas dari andil orang-orang terdekat serta seluruh pendengar lagu-lagunya. Ia mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah mempercayai kemampuannya.

"Terima kasih buat masyarakat Indonesia yang sudah menyukai karya-karya saya, terima kasih pencipta lagu yang bekerja sama dengan aku dengan karya-karya indahnya, terima kasih @universalmusicindonesia dan @starmedianusantara," tulis perempuan 18 tahun itu.

Tidak ketinggalan, pemilik nama lengkap Lyodra Ginting itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh penggemarnya yang telah mendukungnya selama ini. "Spesial thanks buat myly yang selalu setia, we did it. love you guys," tulisnya di akhir unggahan.

Selain Lyodra, perwakilan dari Indonesia lainnya di ajang MAMA 2021 adalah Anneth Delliecia. Perempuan berusia 16 tahun itu menang dalam kategori Best Asian Artist Indonesia. "AAA thank yoou, my prayer and love for you all my #Annetherz," tulis Anneth di Instagram Story pada Minggu, 11 Desember 2021.

Sebelumnya, Lyodra juga memang untuk kategori Album of the Year di Indonesian Music Awards 2021 yang digelar pada Senin, 6 Desember 2021. Kemenangannya ini membuat Lyodra terpacu untuk semakin semangat berkarya. "Thank God. Thank you mylyodra dan seluruh pencinta karya karya aku, pencipta lagu di album ini hebat bgt, dan semua tim dibalik album ini. Thank you @universalmusicindonesia @starmedianusantara @officialrcti @langitmusik. Kiranya album ini membuat aku lebih semangat dalam berkarya. I love u all," tulis Lyodra di Instagram.

