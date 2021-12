BTS Borong Empat Daesang, Daftar Lengkap Pemenang MAMA 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Mnet Asian Music Awards atau MAMA 2021 telah selesai digelar pada Sabtu, 11 Desember 2021 di Korea Selatan. Tahun ini, BTS kembali memborong seluruh kategori Daesang atau penghargaan utama MAMA selama tiga tahun berturut-turut.

BTS memenangkan empat kategori Daesang, yaitu Song of the Year untuk lagu Butter, Album of the Year untuk BE, Worldwide Icon of the Year, dan Artist of the Year. Selain itu, BTS juga berhasil membawa pulang lima penghargaan lainnya, yaitu Best Group (Male), Best Dance Performance (Male Group), Best Music Video, TikTok Favorite Moment, dan Worldwide Fans Choice Top 10. Dengan hasil itu, secara keseluruhan BTS membawa pulang sembilan piala di MAMA 2021.

Namun, BTS tidak bisa hadir menerima penghargaan secara langsung karena masih menjalani karantina usai kembali dari Amerika Serikat. BTS menyiapkan rekaman video kemenangannya untuk menyapa para penggemar. "Terima kasih atas dukungan dan cinta ARMY tahun ini, kami merasa terhormat dengan penghargaan berharga di MAMA 2021. Terima kasih banyak," kata Jin dalam video, dikutip dari Soompi pada Sabtu, 11 Desember 2021.

Dari Indonesia sendiri, ada dua penyanyi perempuan yang berhasil meraih penghargaan di MAMA 2021. Mereka adalah Lyodra dan Anneth Delliecia. Lyodra menang kategori Best New Asian Artist Indonesia sedangkan Anneth menang dalam kategori Best Asian Artist Indonesia.

Berikut ini adalah daftar lengkap pemenang Mnet Asian Music Awards atau MAMA 2021:

Daesang:

Artist of the Year: BTS

Song of the Year: BTS (Butter)

Album of the Year: BTS (BE)

Worldwide Icon of the Year: BTS

Worldwide Fans Choice Top 10: Stray Kids, NCT DREAM, NCT 127, ENHYPEN, TXT, BTS, Lisa BLACKPINK, SEVENTEEN, TREASURE, TWICE

Best New Artist (Female): aespa

Best New Artist (Male): ENHYPEN

Best Group (Female): TWICE

Best Group (Male): BTS

Best Artist (Female): IU

Best Artist (Male): EXO’s Baekhyun

Best Vocal Performance: IU (Celebrity)

Best Dance Performance (Solo): Rose BLACKPINK (On the Ground)

Best Dance Performance (Female Group): aespa (Next Level)

Best Dance Performance (Male Group): BTS

Best Collaboration: AKMU (NAKKA with IU)

Best Music Video: BTS

KTO (Korean Tourism Organization) Breakout Artist: Brave Girls

Best Band Performance: JANNABI (A thought on an autumn night)

Best Hip Hop & Urban Music: ASH ISLAND (Melody)

Best OST: Jo Jung Suk (I Like You - Hospital Playlist 2)

TikTok Favorite Moment: BTS

Choreographer of the Year: Leejung Lee

Best Engineer of the Year: Gu Jong Pil, Kwon Nam Woo

Best Video Director of the Year: Lumpens

Best Art Director of the Year: MU:E

Best Composer of the Year: Yoo Young Jin

Best Producer of the Year: Teddy

Best Executive Producer of the Year: Bang Si Hyuk

Best New Asian Artist (Vietnam): Hoang Duyen

Best New Asian Artist (Indonesia): Lyodra

Best New Asian Artist (Thailand): SPRITE X GUYGEEGEE

Best New Asian Artist (Mandarin): Anson Lo

Best New Asian Artist (Japan): Ado

Best Asian Artist (Vietnam): Quan A.P.

Best Asian Artist (Indonesia): Anneth Delliecia

Best Asian Artist (Thailand): Tilly Birds

Best Asian Artist (Mandarin): ACCUSEFIVE

Best Asian Artist (Japan): JO1

Favorite Asian Artist: INI

Favorite International Artist: Ed Sheeran

Baca juga: Lyodra dan Anneth Delliecia Menang sebagai Artis Terbaik Indonesia di MAMA 2021

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.