Spider-Man: No Way Home Tayang di Bioskop Indonesia Mulai 15 Desember 2021

Poster film Spider-Man: No Way Home. Dok. Marvel.

TEMPO.CO, Jakarta - Film Spider-Man: No Way Home akan tayang di bioskop Indonesia pekan depan. Hal ini disampaikan oleh Sony Pictures Indonesia kemarin, melalui akun resmi media sosial mereka.

"Permisi.. #SpiderManNoWayHomeID udah rilis nih tanggalnya. Lunas ya kita, plis jangan diserbu lagi," tulis Sony Pictures Indonesia di Instagram dan Twitter pada Selasa, 7 Desember 2021.

Jadwal penayangan di Indonesia ini lebih cepat dua hari dibandingkan dengan Amerika Serikat. Spider-Man: No Way Home akan rilis di bioskop Amerika Serikat pada Jumat, 17 Desember 2021 dan penjualan tiket dimulai dari 29 November 2021.

Pada 16 November lalu, trailer kedua Spider-Man: No Way Home telah dirilis. Tom Holland yang memerankan Peter Parker atau Spider-Man, sangat antusias menantikan reaksi para penonton setelah menyaksikan Spider-Man: No Way Home nanti.

“Kami baru saja merilis trailer untuk penggemar dan reaksinya luar biasa. Terima kasih untuk dukungan kalian di sepanjang karier Spider-Man ku. Cinta dan dukungan kalian terus memenuhi pikiranku dan aku merasa bersyukur. Film ini untuk kalian dan aku harap akan membawa kesenangan seperti halnya padaku. Love you guys 3000!” tulis Holland di halaman Instagramnya, Rabu, 17 November 2021.

Di Spider-Man: No Way Home, Peter dikisahkan berusaha membalikkan kekacauan di hidupnya usai identitasnya sebagai Spider-Man terungkap. Di akhir film Spider-Man: Far From Home, rahasia Peter dibukan oleh Mysterio. Peter lalu mencoba mencari bantuan dari Doctor Strange.

Ketidakyakinan Peter justru membuka era lain dan melepaskan penjahat-penjahat yang ada di era itu. Seperti Green Goblin yang muncul di film Spider-Man (2002). Ada juga Otto Octavius atau Doctor Ock yang muncul di Spider-Man 2 (2004). Ketiga penjahat termasuk, Sandman ada di film Spider-Man yang diperankan oleh Tobey Maguire. Tokoh jahat musuh Spider-Man era Andrew Garfield juga ikut tampil di film ini. The Lizard yang muncul di The Amazing Spider-Man (2012) dan Electro dari The Amazing Spider-Man 2 (2014).

Zendaya akan kembali memerankan MJ, kekasih Peter di Spider-Man: No Way Home. Jacob Batalon yang menjadi Ned Leeds, sahabat Peter. Ada pula aktris Marisa Tomei yang berperan sebagai Bibi May, Jon Favreau sebagai Happy Hogan dan Benedict Wong sebagai Wong dari Doctor Strange.

