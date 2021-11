Trailer Baru Spider-Man: No Way Home, Kegagalan Peter Parker Membalikkan Keadaan

Poster film Spider-Man: No Way Home. Dok. Marvel.

TEMPO.CO, Jakarta - Spider-Man dipastikan akan menghadapi musuh dari berbagai era di film terbaru Spider-Man: No Way Home. Dari trailer kedua yang rilis, Selasa, 16 November 2021, Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland menjadi arsitek dari kepedihan yang diciptakannya sendiri.

“Kami baru saja merilis trailer untuk penggemar dan reaksinya luar biasa. Terima kasih untuk dukungan kalian di sepanjang karir Spider-Man ku. Cinta dan dukungan kalian terus memenuhi pikiranku dan aku merasa bersyukur. Film ini untuk kalian dan aku harap akan membawa kesenangan seperti halnya padaku. Love you guys 3000!” tulis Holland di halaman Instagramnya, Rabu, 17 November 2021.

Pada film Spider-Man: No Way Home, Peter dikisahkan berusaha membalikkan kekacauan di hidupnya usai identitasnya sebagai Spider-Man terungkap. Di akhir film Spider-Man: Far From Home, rahasia Peter dibukan oleh Mysterio. Peter lalu mencoba mencari bantuan dari Doctor Strange, diperankan oleh Benedict Cumberbatch.

Namun ternyata, ketidakyakinan Peter justru membuka era lain dan melepaskan penjahat-penjahat yang ada di era itu. Seperti Green Goblin, diperankan oleh Willem Dafoe, yang muncul di film Spider-Man, 2002. Ada juga Otto Octavius atau Doctor Ock yang diperankan oleh Alfred Molina, yang muncul di Spider-Man 2, 2004. Ketiga penjahat termasuk, Sandman, diperankan oleh Thomas Haden Church ini ada di film Spider-Man yang diperankan oleh Tobey Maguire.

Tidak hanya itu, tokoh jahat musuh Spider-Man era Andrew Garfield juga ikut tampil di film ini. Seperti The Lizard, diperankan oleh Rhys Ifans yang muncul di The Amazing Spider-Man, 2012. Juga penampilan dari Jamie Foxx yang memerankan karakter Electro dari The Amazing Spider-Man 2, 2014. "Ini semua salahku, aku tidak bisa menyelamatkan semuanya," ujar Peter kepada bibinya.

Sebenarnya kehadiran para tokoh jahat dari berbagai film Spider-Man ini membuat penggemar berharap Maguire dan Garfield akan muncul. Namun, meskipun di trailer Doctor Ock tidak menganggap Holland sebagai Peter Parker sebenarnya, kehadiran Maguire maupun Garfield tidak terlihat. Holland sendiri saat acara penggemar di Los Angeles memberikan satu petunjuk momen-momen di film ini sebagai momen bersejarah di dunia sinema.

“Kami ada di sana saat membuat momen itu terjadi dan itu gila, dan aku akan senang sekali mengatakannya pada kalian,” ujar Tom Holland meski akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Belajar dari kesalahan sebelumnya yang suka kelepasan bicara, kali ini Holland benar-benar menjaga rahasianya.

Meski begitu, Holland sempat bercerita saat pertama kali pihak Marvel menjelaskannya soal film ini. Ia sempat tidak percaya dengan proposal dari Marvel ini. “Aku seperti uang, itu tidak akan pernah terjadi, tidak mungkin kalian akan bisa melakukannya. Dan mereka ternyata bisa,” ujar Holland.

Pada film Spider-Man: No Way Home, Zendaya akan kembali memerankan MJ, kekasih Peter. Juga Jacob Batalon yang menjadi Ned Leeds, sahabat Peter. Serta aktris Marisa Tomei yang berperan sebagai Bibi May, Jon Favreau sebagai Happy Hogan dan Benedict Wong sebagai Wong dari Doctor Strange. Spider-Man: No Way Home akan rilis di bioskop di Amerika Serikat, 17 Desember 2021 dengan penjualan tiket dimulai dari 29 November 2021.

