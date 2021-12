Mantap Berpisah dengan Kenang Mirdad, Tyna Tanggalkan Nama Suami

TEMPO.CO, Jakarta - Selebgram, Tyna Kanna Mirdad mantap berpisah dengan suaminya, Kenang Mirdad, yang hingga kini masih proses perceraian masih berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ia menunjukkan keyakinannya itu dengan menanggalkan nama suaminya di halaman Instagramnya, Ahad, 5 Desember 2021.

Sejak hari ini, Tyna tak lagi melekatkan nama Kanna Mirdad di belakang Tyna. Ia menggantinya ke nama lahir, Tyna Dwi Jayanti. Perubahan ini langsung diketahui para pengikutnya. Mereka mengomentari kembalinya nama gadis Tyna ini pada tiga unggahan terakhirnya, hari ini.

"Namanya udah berubah ya Kak Tyna," tulis @anggun****. "Udah bukan Tyna Kanna Mirdad?" tulis @alisha****. "Aku malah fokus ke nama Kaka berubah," tulis @dekka***.

"Congrats Kak Tyna untuk namanya, berharap semoga Alaia Aluna selalu bahagia dan diberkahi," tulis @miratun***. Komentar ini mendapatkan tanggapan dari Tyna. "Thank you, thank you, thank you," balasnya.

Influencer Tyna Kanna didampingi kuasa hukumnya saat menjalani sidang perdana perceraiannya dengan Kenang Mirdad di Pengadilan Agama Jakarta Selayan, Selasa 21 September 2021. Tyna Kanna menggugat cerai Kenang Mirdad putra Jamal Mirdad dan Lydia Kandou setelah membina rumah tangga selama 12 tahun dan dikarunai dua orang anak. Tempo/Nurdiansah

Dari balasan ini, menantu Jamal Mirdad dan Lydia Kandou ini sepertinya mengerti perubahan nama ini menjadi sorotan. Saat mengunggah foto kebersamaannya dengan dua putrinya, ia menuliskan keterangan, "Tidak ada kompetisi. Kami akan mencapai tujuan. Kamu akan mencapai tujuan," tulisnya untuk mengisyaratkan tidak ada kompetisi di antara dia dan Kenang serta keluarganya.

Tyna juga membuat unggahan foto kesehariannya. "Menyemangati hidup dan selamat malam," tulisnya.

Rumah tangga Kenang Mirdad dan Tyna yang sudah berjalan 12 tahun mulai goyah pada pertengahan tahun ini yang kabarnya karena kehadiran orang ketiga. Kenang tiba-tiba menenangkan diri ke Bali ke rumah kakaknya, Nana Mirdad. Pada Agustus 2021, Kenang tiba-tiba membuat unggahan yang mengisyaratkan hidup barunya.

