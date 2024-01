Nana Mirdad Bagikan Kondisi Bayi yang Ditemukan ARTnya, Sudah Pulang dari Rumah Sakit

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Nana Mirdad kembali membagikan kondisi terkini bayi yang dibuang di sekitar semak-semak rumahnya. Pada Selasa, 23 Januari 2024, melalui unggahan di Instagram, ibu dua anak itu mengungkap bahwa sang bayi perempuan akhirnya sudah pulih.

"Hi adek!! Hari ini akhirnya kamu bisa pulang dari rumah sakit ke rumah di mana kamu bisa dirawat, disayang dan main dengan banyak teman kamu," tulis Nana Mirdad di keterangan Instagramnya.

Nana Mirdad dan Andrew White Terharu saat Lihat Kondisi Bella

Anak dari Lydia Kandou dan Jamal Mirdad tersebut tampak sayang dengan bayi perempuan mungil yang ditemukan oleh Tika, asisten rumah tangga (ART) yang bekerja di rumah Nana Mirdad di Bali pada 20 Januari 2024 lalu. Bersama sang suami, Andrew White, Nana Mirdad menggendong bayi mungil tersebut setelah mendapat perawatan intensif di rumah sakit.

"Meskipun kita hanya punya waktu 3 hari untuk gendong kamu, tapi percaya deh, melekatnya seumur hidup di hati," tulis Nana melanjutkan curahan hatinya kepada si bayi. Nana membagikan kedekatannya dengan bayi itu lewat foto-foto hitam putih yang tampak emosional. Tak hanya ia yang sangat sayang, Andrew White juga terlihat peduli terhadap bayi yang dia beri nama Bella itu.

Unggahan Nana itu sekaligus menjelaskan bayi perempuan itu akan ditampung di panti penampungan bayi-bayi terlantar. Sejak awal, saat membawa bayi itu ke rumah sakit, Nana juga langsung menyerahkannya ke Dinas Sosial.

"Semoga pertemuan kita engga selesai disini ya adek... Kamu pasti diberi rumah tetap yang terbaik dengan keluarga yang terbaik untuk kamu karena yang doain kamu sekarang bukan kita aja, tapi banyak sekali orang di Indonesia," tulisnya mendoakan Bella.

Ungkapan Syukur Nana Mirdad usai Bella Sembuh

Momen haru ini juga membuat artis berusia 38 tahun itu mengenang pertemuannya dengan Bella. Saat itu, kondisi si bayi cukup mengkhawatirkan dan membuat Nana Mirdad sekeluarga segera membawanya ke rumah sakit.

"Tiga hari yang lalu aku lari-lari gendong kamu ke UGD, kemarin aku gendong dan lihat kamu tumbuh jadi bayi yang cantik dan sehat, hari ini aku gendong kamu lagi sebelum kamu pulang, kamu sudah betul-betul sehat dan stabil kondisinya," tulis Nana.

Nana pun bersyukur atas kesehatan yang telah diberikan Tuhan untuk bayi mungil yang tak berdosa itu. Ia juga berterima kasih kepada Bella bahwa keberadaannya telah mengingatkannya untuk memperjuangkan kemanusiaan dan cinta lebih dari apapun. "We thank God for that. God bless you adek bayi mungil... Thank you for reminding us again of what'rs important and to choose humanity and love over everything.. You will be in our hearts forever," tulisnya.

