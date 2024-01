ART Temukan Bayi Baru Lahir Dibuang di Dekat Rumahnya, Nana Mirdad: Hi Bunda, Aku Selamat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tika, asisten rumah tangga (ART) yang bekerja di rumah Nana Mirdad di Bali, menemukan bayi perempuan baru lahir yang dibuang keluarganya di semak-semak dekat rumahnya, Sabtu, 20 Januari 2024. Penemuan bayi itu diungkap istri Andrew White itu di Instagram Storynya hari ini.

"Siang ini, mba di rumah nemuin bayi baru lahir dibuang di semak-semak dekat rumah. Telanjang, masih ada tali pusar. Tanpa alas, tanpa kain sepotong pun di badan anak ini. Ditaruh di tanah begitu saja. Semak-semak ini tempat banyak biawak dan anjing yang berkeliaran, bahkan kadang ular piton," tulis Nana.

Bayi Ditemukan ART Nana Mirdad dalam Kondisi Hypothermia

Ia menjelaskan, bayi itu ditemukan dalam kondisi sudah membiru. "Asal tahu saja, bayi ini sudah selamat...Sehat...Sempat terkena hypothermia namun sudah diatasi pihak UGD," tulis ibu dua anak ini.

Nana menyesalkan bayi itu dibuang di tempat yang tidak layak dan berbahaya. "Jika memang tidak mau mengurus anak, banyak opsi selain membuang di semak belukar seperti ini. Hubungi Dinas Sosial, tiitpkan ke yayasan, dll, atau setidaknya taruh di depan pagar rumah warga agar bayi ini bisa dirawat dengan layak," tulisnya.

Ia mengaku sempat khawatir bayi itu tidak selamat. Bersama Andrew dan dua anaknya, dan PRT yang menemukan bayi itu, ia bergegas ke RS Bali Mandara untuk mencoba menyelamatkan anak itu.

Upaya penyelamatan dilakukan para dokter agar bayi itu selamat. Mereka menunggu dengan cemas yang tergambar dari video di Instagram Story Nana. "Begitu random hari ini," kata Andrew White dalam video itu. "She is alive and healthy," tulis Nana menerangkan kondisi bayi itu.

Bayi Diserahkan ke Dinas Sosial

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Nana mengakui, sebagai seorang ibu, berat rasanya untuk meninggalkan bayi perempuan itu. Ia ingin membawanya pulang. "Tapi pasti itu bukan hal mudah untuk dilakukan," tulisnya. Ia dan Andrew White memutuskan menyerahkan bayi itu ke Dinas Sosial terdekat dan paramedis yang menanganinya. Ia mengaku bersyukur masih boleh menjenguknya. "Kamu akan selalu dalam doaku mulai sekarang, bayi kecil" tulisnya.

Putri sulung Jamal Mirdad dan Lydia Kandou itu kemudian membuat unggahan sindiran kepada ibu bayi malang itu. Ia menempatkan diri sebagai penyambung lidah bayi itu. "Hi Ibunda. Aku berhasil ditemukan, aku sehat, aku selamat. Jika Ibunda nggak menginginkan aku, gak papa. Sekarang aku sudah di tangan orang-orang yang bisa menjaga aku," tulisnya.

Temuan Bayi Dibuang Kedua Kali

Penemuan bayi dibuang ini kedua kali pernah dialami Nana. Oktober 2020, saat tengah berolahraga dengan suaminya di pantai dekat rumahnya, ia menemukan mayat bayi dalam kondisi mengenaskan sudah menjadi santapan anjing liar. Besar kemungkinan, bayi itu juga dibuang.

Pilihan Editor: Nana Mirdad Temukan Mayat Bayi Dibuang di Jalan, Jadi Santapan Anjing