One Place, Different Space Dapat Penghargaan Emas Viddsee Juree Awards Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Viddsee Juree Awards Indonesia mengumumkan film One Place, Different Space sebagai pemenang Gold Award dalam penganugerahan Virtual Award Juree ID 2021. Kabar keberhasilan sineas Indonesia ini diungkapkan melalui penganugerahan yang digelar secara online melalui situs resmi Viddsee pada Jumat, 3 Desember 2021.

Film yang disutradarai Haris Supandi ini berhasil memikat panel juri internasional yang terdiri dari Sébastien Simon (Programmer Busan International Short Film Festival), Linh Duong (Sutradara film Vietnam), dan Ahsan Adrian (Editor film Indonesia). Ketiga juri juga memilih Boxes of Man and the Sea yang disutradarai Decky Putra sebagai pemenang Silver Award. Selain kedua film tersebut, film Nggabrul yang disutradarai Philipus Maliobowo didapuk sebagai pemenang Audience Choice Award.

Kedua film tersebut berhasil mengalahkan delapan film finalis lainnya yang terpilih pada 19 Oktober 2021 lalu. Menurut Linh Duong, sutradara film Vietnam dan salah satu juri menuturkan, "One Place, Different Space tak hanya menampilkan jarak antargenerasi, tetapi juga isu lingkungan, politik serta masyarakat adat melalui pendekatan konseptual yang dieksekusi dengan sangat baik."

Adegan dalam film pendek One Place, Different Space. Foto: Vidsee.

Ahsan Andrian, editor film dan salah satu juri menilai, Boxes of Man and the Sea dipilih karena film ini bercerita tentang kehidupan orang-orang biasa tetapi memiliki visual dan audio yang mendukung dalam cara bertutur. Hal ini membuat penonton ikut larut serta melebur ke dalam perjalanan tersebut.

Masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama hampir dua tahun tidak

mengurangi antusiasme pembuat film pendek Indonesia untuk berkarya. Para sineas film pendek mengangkat beragam isu dan mendaftarkan filmnya ke Viddsee Juree Awards Indonesia.

CEO VIddsee, Ho Jia Jian menuturkan, kekayaan dan keragaman budaya Indonesia tak pernah gagal untuk menginspirasinya. Hal ini bisa dilihat dari film-film yang diterima mereka meliputi beragam topik dari isu lingkungan hingga pandemi.

Adegan dalam film pendek, Boxes of Man and the Sea. Foto: Dok. Vidsee.

"Kreativitas, perspektif unik, keragaman serta semangat para pembuat film di tengah masa pandemi menjadi hadiah Indonesia bagi panggung dunia,” ujar Ho Jia Jian, CEO Viddsee.

Film One Place, Different Space bercerita tentang hubungan ayah dan anak, dengan isu lingkungan dan masyarakat adat yang kerap terpinggirkan. Sedangkan film dokumenter pendek, Boxes of Man and the Sea bercerita tentang sang pembuat film dalam perjalanannya mengarungi Samudra Hindia serta hubungan manusia dengan lautan yang kerap terlupakan saat membicarakan kekayaan maritim Indonesia.

Sebagai bagian dari Juree Indonesia 2021, Viddsee juga meluncurkan kerja sama dengan MNC Pictures bertajuk Etalase Kota, program akselerator bagi para pembuat film dalam jejaring Viddsee. Etalase Kota yang merupakan program di bawah naungan Viddsee Labs adalah serial antologi yang menjadi tema utama dari program ini.

