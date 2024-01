Basri & Salma in a Never-Ending Comedy Terpilih Diputar di Sundance Film Festival 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Basri & Salma in A Never-Ending Comedy besutan sutradara Khozy RIzal kembali menjadi deretan film pendek yang diputar di Program Film Pendek 5 di Sundance Film Festival yang sudah dibuka pada Kamis, 18 Januari 2024. Sebelumnya, premiere film ini dilakukan saat berlangsung Festival Film Cannes 2023.

Khozy menuturkan, setelah gagal menghadiri Sundance Film Festival 2024 di Utah, Amerika Serikat untuk penayangan film pendek pertamanya berjudul Makassar is a City fot Football Fans karena pandemi, ia terdorong untuk membuat naskah baru. Kekagumannya pada odong-odong, salah satu wahana hiburan bagi anak-anak di daerah asalnya dikombinasikan dengan pengalaman pribadinya, ia menggagas Basri & Salma in a Never-Ending Comedy.

Perjuangan Sutradara Basri & Salma in A Never-Ending Comedy

Upayanya tak sia-sia. Basri & Salma in A Never-Ending Comedy lolos seleksi menjadi satu-satunya film Asia yang terdaftar di antara sebelas film pendek yang dipresentasikan di Festival Film Cannes tahun lalu. Tahun ini, kesuksesan film ini berlanjut dengan masuk ke dalam daftar film pendek yang akan ditayangkan pada kompetisi bergengsi Sundance Film Festival pada edisi ke-40 tahun ini.

“Aku, Khozy Rizal, sutradara dan penulis naskah film pendek Basri & Salma dalam Komedi Tiada Akhir, siap kembali menghadiri Sundance,” ucap Khozy pada tayangan Youtube Meet the Artist di kanal resmi Sundance Film Festival dengan bangga.

Dilansir dari Deadline, dari 17.435 judul asal 153 negara atau wilayah, termasuk di antaranya 4.410 film panjang, Sundance memilih 82 film panjang dari 24 negara dan 40 di antaranya merupakan karya-karya sutradara film layar lebar baru. Untuk kategori proyek berepisode, terpilih 8 dari 573 pengajuan dan terdapat 385 pengajuan pada kategori New Frontier. Penayangan perdana secara global dari festival ini mencapai 85 dari 90 film layar lebar dan program berepisode.

Di antara keragaman 53 film pendek, 35 film dokumenter, dan 83 film layar lebar, beberapa judul film yang tayang perdana dan paling diantisipasi adalah My Old Ass, Realm of Satan, A Different Man, A Real Pain, Freaky Tales, Little Death, Love Lies Bleeding, Love Me, Sasquatch Sunset, dan Thelma.

HANIN MARWAH NURKHOIRANI | DEADLINE| FESTIVAL.SUNDANCE

