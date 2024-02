Selain Panggung Musik, Ini Rangkaian Aktivitas Seru di Joyland Festival Bali 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Joyland Festival Bali 2024 akan berlangsung mulai 1-3 Maret 2024 di Peninsuda Island The Nusa Dua. Selain panggung musik yang bertabur jajaran musisi internasional dan lokal, ada beragam aktivitas yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Mulai dari hiburan dari para komika yang telah dipilih khusus hingga lokakarya yang cocok sebagai destinasi berlibur keluarga.

Panggung Komedi Tunggal (Stand Up Comedy) di Joyland Festival Bali 2024

Joyland Festival Bali 2024 menghadirkan area Shrooms Garden yang dipandu dan dikurasi oleh Soleh Solihun. Panggung ini akan menampilkan aksi beberapa nama besar komika Indonesia, seperti Mo Sidik, Mamat Alkatiri, Ananta Rispo, Wira Nagara, dan Yudha Keling. Selain itu, sejumlah komika asal Bali turut meramaikan panggung Shrooms Garden dengan penampilan Mukti Entut, Jui Purwoto, Bagas Sianipar, dan Nyoman Nanda. Juga nama-nama lainnya seperti Rin Hermana, Sakdiyah Ma'ruf, Sadana Agung, Sastra Silalahi, Gautama Shindu, Arief Didu dan Mr. Gamayel.

Penayangan Film-film Pendek di Joyland Festival Bali

Bagi pecinta film, akan ada outdoor cinema Cinerillaz yang menayangkan film pendek pilihan Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF). Termasuk penayangan perdana di Indonesia untuk film prestisius Dear Shadow My Old Friend (Timoteus Anggawan Kusno, 2024) yang telah menggelar world premiere di International Film Festival Rotterdam 2024. Film Of Other Tomorrows Never Known (Natasha Tontey, 2023) yang meraih penghargaan Penampilan Terbaik untuk aktor Fredy Sreudeman Wowor di Film Pendek Asia Tenggara oleh Singapore International Film Festival 2023.

Berikut jajaran film lainnya yang akan diputar di Joyland Festival Bali 2024: Birning Blue (Ezra Cecio, 2023), Galang Kangin (Wayan Martino, 2023), Grave Torture (Joko Anwar, 2012), How Does It Sound? (Medy Mahasena, 2023), Passing (Gisela Levy, 2023), Rabu yang Bahagia (Candra Aditya, 2023), Sacred Irony (Riris Putra, 2023), Shallod Salad (B.W. Purbanegara, 2023), Teng Teng Teng (Zefanya Immanuel, 2023), Wan An (Yandy Laurens, 2013).

Lokakarya dan Fasilitas Lainnya

Bagi pengunjung yang datang bersama keluarga, ada area White Peacock yang menyuguhkan berbagai lokakarya dan kegiatan yang memicu kreativitas anak-anak. Rangkaian kegiatan lokakarya ini termasuk melukis dan prakarya dengan materi daur ulang, dan dapat diakses dengan pembelian merchandise. Selain itu, ada pula kegiatan bebas biaya seperti seni dan kerajian, mewarnai, hingga area halang rintang.

Fasilitas lainnya adalah pasar Joyland Village yang menjajalkan makanan, minuman, dan produk bisnis lokal yang telah dikurasi. Area khusus untuk alkohol, rokok, menyimpan kereta untuk anak dan menyusui, dan masih banyak lagi yang ramah keluarga.

