Dipastikan Reuni, Wanna One Siapkan Penampilan Spesial di MAMA 2021

Nama Wanna One terus melejit usai debut album debut mereka, 1x1=1 To Be One terjual lebih dari 700 ribu kopi, dan single Energetic langsung memuncaki peringkat layanan streaming di jam pertama lagu ini dirilis. instagram.com

TEMPO.CO, Jakarta - Grup asal Korea Selatan, Wanna One dipastikan tampil di ajang Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021. Nantinya Wanna One dan grup dance dari ajang Street Woman Fighter akan tampil sebagai pembuka acara.

“Wanna One, yang sudah menghasilkan banyak rekor di seluruh Korea selama masa promosi mereka dan juga ambil bagian dalam penyebaran K-Pop di seluruh dunia dipastikan tampil di ajang MAMA, 11 Desember 2021,” bunyi pernyataan dari Mnet yang dilansir Soompi, Senin, 15 November 2021.

Selain mengumumkan penampulan Wanna One, pihak Mnet juga mengumumkan penampilan dari Street Woman Fighter. Kelompok yang dibentuk dari ajang bernama sama ini juga disebut berperan dalam penyebaran K-Pop di seluruh dunia. “Mereka sedang mempersiapkan penampilan spesial yang akan menggetarkan pecinta musik.”

Selama berkarier di industri musik, Wanna One telah memenangkan ratusan penghargaan. Satu setengah tahun setelah mereka bubar, Wanna One akan kembali menyapa seluruh penggemarnya. Penampilan mereka dipastikan akan lebih kuat dan energik.

Kepastian kabar soal penampilan Wanna One di ajang MAMA disambut oleh Wannable, nama penggemar Wanna One. “Dahlah wanna one tampil energetic aja gue bisa nangis,” cuit @amwoojinie. “Apa maksudnya dengan perkataan Wanna One yang akan menampilkan panggung sebagai hadiah yang kami sangat rindukan,” cuit @pyonggg3. “Pantes ajaa wannaone bakal perform di MAMA tahun ini soalnya offline jadi kan lebih kerasa gitu euforianyaaa,” cuit @betterthanlayla.

Kabar kembalinya Wanna One ini ramai dibicarakan sejak awal bulan ini. Tidak hanya itu, kabarnya Wanna One juga sudah membahas kemungkinan rilis album baru dan rencana lainnya. “Kami saat ini sedang mendiskusikan MAMA, konser, rilis album dan banyak rencana dengan anggota-anggota Wanna One,” ujar CJ ENM kepada salah satu media, seperti dilansir Allkpop, Rabu, 3 November 2021.

Wanna One, merupakan grup bentukan Mnet dari ajang Produce 101 Season 2. Mereka memulai debutnya di Agustus 2017 dan bubar 31 Desmber 2018. Wanna One berisikan 11 orang anggota, yaitu Kang Daniel, Park Ji Hoon, Lee Dae Hwi, Kim Jae Hwan, Ong Seong Wu, Park Woo Jin, Lai Kuan Lin, Yoon Ji Sung, Hwang Min Hyun, Bae Jin Young dan Ha Sung Woon. Selain Wanna One dan Street Woman Fighter, penyanyi asal Inggris, Ed Sheeran juga akan tampil di ajang MAMA 2021.

DEWI RETNO

