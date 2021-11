Wanna One Dikabarkan Reuni di MAMA 2021, Bakal Rilis Album dan Gelar Konser

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-Pop Wanna One dikabarkan akan reuni kembali dan tampil di Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021. Tidak hanya itu, kabarnya Wanna One juga sudah membahas kemungkinan rilis album baru dan rencana lainnya.

“Kami saat ini sedang mendiskusikan MAMA, konser, rilis album dan banyak rencana dengan anggota-anggota Wanna One,” ujar CJ ENM kepada salah satu media, seperti dilansir Allkpop, Rabu, 3 November 2021.

Sebelumnya kabar Wanna One akan reuni dibocorkan oleh sumber yang ada di industri hiburan. Menurutnya, menjelang MAMA 2021, Wanna One sedang mendiskusikan kemungkinan reuni. “Meskipun kabar kemungkinan reuni selalu dibawa duluan saat perayaan penghargaan tiap tahunnya, tapi atmosfernya sepertinya sangat positif dan pasti saat ini," ujar sumber tersebut.

Menurut sumber, para anggota Wanna One tidak hanya membahas reuni di panggung. Wanna One terdiri dari 11 anggota, yaitu Kang Daniel, Park Ji Hoon, Lee Dae Hwi, Kim Jae Hwan, Ong Seong Wu, Park Woo Jin, Lai Kuan Lin, Yoon Ji Sung, Hwang Min Hyun, Bae Jin Young dan Ha Sung Woon. Mereka juga membahas topik tentang peluncuran album dan melakukan konser. Semuanya sudah dibahas dengan CJ ENM.

Keputusan mantan anggota Wanna One adalah faktor penentu terbesar dalam keputusan final tentang reuni ini. Telah dilaporkan beberapa anggota berkomunikasi satu sama lain dan mengatakan, "Jika kita akan melakukan itu semua, ayo kita lakukan dengan baik dan benar."

Kabar reuni Wanna One yang disampaikan oleh akun Twitter @KoreanUpdates ini disambut gembira Wannable, sebutan untuk fans Wanna One. ”Aaaaaaa plissss senanggg, WANNA ONE REUNION. Moga kali ini beneran jadi yaaaaa,” cuit @frydrycry. “Aku benar-benar menangis sekarang, tidak pernah aku berpikir akan bisa melihar reuni Wanna One. Berapa aku merindukan 11 orang itu,” cuit @KDDan96. “BODO LA NAK MENANGIS SIA WANNA ONE NAK REUNION BALIK,” cuit @KSNR1O.

Wannable pernah merasakan kesedihan pada 31 Desember 2018, grup K-Pop jebolan survival show Produce 101 Season 2, resmi bubar. Kabar pembubaran ini disampaikan Swing Entertainment, agensi yang menaungi Wanna One. Lewat surat resmi yang muncul di fancafe Wanna One, Swing mengungkapkan bahwa kontrak semua personel Wanna One akan berakhir pada 31 Desember 2018. "Kami berterima kasih kepada 11 member Wanna One yang telah menunjukkan hal terbaik selama satu tahun terakhir, dari Agustus 2017 hingga saat ini," tulis Swing Entertainment kala itu.

Meskipun Wanna One resmi bubar pada 31 Desember 2018, agensi masih mengatur jadwal mereka hingga masa promosi yang berakhir pada Januari 2019. "Kami juga berterima kasih kepada para penggemar yang telah mencintai Wanna One dan kami meminta dukungan untuk para member yang akan melakukan masa promosi serta memulai perjalanan karir baru mereka. Terima kasih," tulis Swing Entertainment.

DEWI RETNO

Baca juga: Mantan Personel Wanna One, Kang Daniel RIlis Album Musik Solo

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.